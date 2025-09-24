Японският премиер Ишиба заяви в речта си пред ООН, че светът се нуждае от солидарност и толерантност

Японският премиер Шигеру Ишиба подчерта важното значение на солидарността и толерантността в речта си пред Общото събрание на ООН в момент, когато светът се опитва да се справи с войната на Русия в Украйна и продължаващата военна кампания на Израел в Газа, предаде агенция Киодо.

В първата и последна своя реч пред Общото събрание, тъй като неотдавна подаде оставка, Ишиба също така призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН и заяви, че Русия, въпреки че носи специална отговорност като постоянен член, е нахлула в съседна Украйна и е разклатила основите на международния ред.

Ишиба също така призова за незабавно прекратяване на израелските военни операции, които са влошили вече тежката хуманитарна криза в Газа и предупреди, че всяко действие, което обрича на провал „двудържавното решение“ за израелския и палестинския народ, може да предизвика ответни мерки от страна на Япония.

„Свободният и открит международен ред, основан на върховенството на закона, за който се борим, е изправен пред безпрецедентни предизвикателства“, заяви японският премиер.

Само демокрация, която не оставя място за „дискриминация или изключване“, нито за „тоталитаризъм или безотговорен популизъм“, може да укрепи този ред и да допринесе значително за световния мир и сигурност, добави той.

Ишиба посочи усилията на Япония след Втората световна война за насърчаване на световния мир, които според него са били подкрепени от „духа на толерантност“ сред хората в другите части на Азия, които са страдали от японския колониализъм и милитаризъм в годините преди и по време на войната.

По думите на японския премиер при обмена на мнения с други азиатски лидери, включително от Китай, Южна Корея и страните от Югоизточна Азия той е осъзнал, че Япония трябва да продължи да развива ориентирани към бъдещето отношения с тези нации.

Ишиба, който стана премиер през октомври миналата година, подаде оставката си като лидер на Либерално-демократическата партия по-рано този месец, след като управляващата коалиция не успя да запази контрола над горната камара на парламента на изборите през юли. Партията ще избере нов лидер на 4 октомври.