Пожар в център за данни в Южна Корея прекъсна достъпа до десетки онлайн правителствени услуги

Пожар в държавния център за данни на Южна Корея прекъсна десетки онлайн услуги на правителството, включително уебсайтове и електронни пощи, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии.

Около 20:15 ч. местно време (14:15 ч. българско) в Националаната служба за информационни ресурси в град Таджън, разположен на около 140 километра южно от столицата Сеул, е регистрирано началото на пожар на батерия, съобщи Йонхап, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи.

Хората са били евакуирани от мястото на инцидента, а един човек е получил леки наранявания, се посочва в докладите.

Националната служба за информационни ресурси и кметството на Сеул засега не е коментирала.

Пожарът наложи преустановяването на дейността на 70 онлайн правителствени услуги, включително мобилната система за идентификация и правителствената платформа за подаване на жалби и подписване на петиции, съобщиха медиите.