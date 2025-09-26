Подробно търсене

Пожар в център за данни в Южна Корея прекъсна достъпа до десетки онлайн правителствени услуги

Симеон Томов
Южна Корея - знаме. Снимка: БТА
Сеул ,  
26.09.2025 19:47
 (БТА)

Пожар в държавния център за данни на Южна Корея прекъсна десетки онлайн услуги на правителството, включително уебсайтове и електронни пощи, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. 

Около 20:15 ч. местно време (14:15 ч. българско) в Националаната служба за информационни ресурси в град Таджън, разположен на около 140 километра южно от столицата Сеул, е регистрирано началото на пожар на батерия, съобщи Йонхап, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи. 

Хората са били евакуирани от мястото на инцидента, а един човек е получил леки наранявания, се посочва в докладите. 

Националната служба за информационни ресурси и кметството на Сеул засега не е коментирала. 

Пожарът наложи преустановяването на дейността на 70 онлайн правителствени услуги, включително мобилната система за идентификация и правителствената платформа за подаване на жалби и подписване на петиции, съобщиха медиите. 

 

 

 

/ВС/

Към 20:20 на 26.09.2025 Новините от днес

