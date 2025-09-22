Ким Чен-ун заяви, че "пази добри спомени" от срещата си с Тръмп

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че е готов да възобнови контактите със САЩ, ако те се откажат от изискването Пхенян да се откаже от ядрената си програма, съобщиха официалните севернокорейски медии, цитирани от Франс прес и Ройтерс.

"Ако САЩ се откажат от своята мания за денуклеаризация и, признавайки реалността, наистина желаят да съжителстват мирно с нас, тогава няма причина да не седнем на масата за преговори с тях", заяви Ким, цитиран от държавната информационна агенция КЦТА.

"Лично аз пазя добри спомени от настоящия американски президент Доналд Тръмп", добави севернокорейския лидер.

Северна Корея проведе шест ядрени опити между 2006 и 2017 г. и оттогава продължава да развива своя арсенал въпреки тежките международни санкции. Пхенян оправдава военната си ядрена програма с заплахите, на които според него е обект от страна на САЩ и техните съюзници, сред които Южна Корея. През януари Ким Чен-ун заяви, че тази програма няма да има край.

Ким добави, че е отхвърлил последните предложения за диалог от Вашингтон и Сеул като неискрени, тъй като основната им цел да отслабят Северна Корея и да унищожат неговия режим остава непроменена, отбелязва Ройтерс. Според него предложението на Южна Корея за поетапно прекратяване на ядрените програми на Северна Корея е доказателство за това.

Южнокорейският президент и Дже-мьон прави мирни предложения откакто встъпи в длъжност през юни, като твърди, че диалогът с Пхенян е необходим, и предложи стъпки за изграждане на доверие и в крайна сметка прекратяване на ядрената програма на Северна Корея.

В интервю за Ройтерс И заяви, че има огромни пречки за подновяване на диалога със Северна Корея, но все пак вярва, че поетапният подход към прекратяване на ядрената програма на Пхенян е реалистичен вариант. Необходимо е да се създадат подходящи условия, за да се върне Северна Корея на масата за преговори, а Тръмп има ключова роля в тези усилия, смята президентът.

Доналд Тръмп, който проведе безпрецедентна поредица от срещи с Ким Чен-ун по време на първия си мандат, показа готовност да възстанови контактите си с севернокорейския лидер, когото определи като "интелигентен човек".

Двамата се срещнаха за първи път по време на историческа среща на върха през юни 2018 г. в Сингапур, вторият път в Ханой през февруари 2019 г., а последният път на границата между двете Кореи през юни 2019 г. Тези срещи не доведоха до никакъв напредък по отношение на евентуалната денуклеаризация на Пхенян, припомня АФП.