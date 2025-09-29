Никой не се сети за резервно копие: Срив в компютърните системи парализира Южна Корея

Пожар в държавния център за данни на Южна Корея от преди няколко дни прекъсна десетки правителствени онлайн услуги, включително уебсайтове на министерства и електронни пощи, предаде Ройтерс. Пожарът от петък, 26 септември, избухнал в Националната служба за информационни ресурси (НСИР) в град Таджън, разположен на около 140 км южно от Сеул, наложи преустановяването на дейността на редица правителствени услуги. Службата действа като облачен сървър за много правителствени услуги и бази данни за високотехнологичната азиатска страна, отбелязва агенцията.

Пожарът вероятно е причинен от експлозия на литиево-йонна батерия в НСИР, отбелязва Си Ен Ен. Огънят се е разпрострял сред още около 200 литиево-йонни батерии, което води до „термично бягство“ – освобождаване на екстремна топлина в сървърната зала, нанасяйки огромни щети върху сървърите и което допълнително затруднява овладяването на пламъка. Около 170 пожарникари и 63 пожарни коли пристигат на мястото на инцидента в петък, като основният пожар е овладян едва сутринта на следващия ден. Един от служителите на центъра е получил изгаряния от първа степен по лицето и ръката си.

Англоезичното издание „Корея Хералд“ отбелязва, че проблемите в услугите, включително пощенските, продължават и към неделя вечерта. Прекъсването също така е замразило мобилната система за идентификация на Корея, нарушавайки регистрацията в болниците, качването на борда на вътрешните летища и други основни услуги, които изискват идентификация. Това е особено притеснително в навечерието на празника на новата реколта Чусок (тази година се празнува на 6 октомври), когато традиционно жителите на големите градове се връщат на село, а от там по пощата се изпращат хранителни продукти. Корейската летищна корпорация призова пътуващите на всички 14 вътрешни летища да носят физическо копие на документа си за самоличност. Все още са засегнати и ключови системи като тази за подаване на сигнали на Комисията за борба с корупцията и гражданските права, услугите на Министерството на науката и информационните и комуникационни технологии, порталът за социални услуги на Министерството на здравеопазването и благосъстоянието и системата за социални услуги. Услугите за плащане на глоби за нарушения на движението от полицията също остават спрени.

Засегнати са дори погребенията, отбелязва на свой ред вестник „Джунан Дейли“. Резервациите за крематориумите са нарушени, тъй като информационната система за погребения „Е-Ханьол“ остава недостъпна. Службата за обществени поръчки (СОП) също съобщи, че е ограничен достъпът до националната система за обществени поръчки, известна като „Нара Маркетплейс“. Сделките с недвижими имоти също са засегнати. Министерството на земята, инфраструктурата и транспорта заяви, че интегрираната му система за управление на имоти изпитва грешки, което прави невъзможно онлайн подаването на сделки с имоти или договори за наем.

„Едва ли можем да очакваме нормална работа на държавната служба идната седмица“, отбелязва изданието „Чосон Бизнес“. Правителството планира последователно да рестартира 551 системи, веднага щом комуникационното и охранително оборудване на центъра за данни бъде възстановено, и да провери дали е възможно нормално обслужване, но коментиращите пред изданието експерти смятат, че ще са нужни поне две седмици, за да се рестартират „буквално изгорените“ системи.

Прекъсванията повдигнаха въпроси дали южнокорейското правителство разполага с достатъчно резервни системи за своите сървъри, отбелязва „Ню Йорк Таймс“. След подобно прекъсване на правителствената мрежа през 2023 г., държавни служители заявиха, че тя може да се възстанови от системна повреда в рамките на три часа с помощта на резервни копия извън Таджън. Сега те се оправдават, че процесът на възстановяване не може да започне толкова бързо, защото проблемът не се дължи на обикновена мрежова повреда.

„Дълбоко съжалявам, че обществеността е преживяла значителни неудобства и безпокойство и като най-висш служител на нацията поднасям искрените си извинения“, заяви на извънреден брифинг, посветен на кризата, президентът на Южна Корея И Дже-мьон, цитиран от англоезичният вестник „Корея Таймс“ . Изданието отбелязва, че държавният глава е обвинил най-вече предишното правителство за проблемите: „При такава критична инфраструктура очевидно трябва да се поддържа резервно копие, за да се реагира незабавно на външни повреди, но е шокиращо, че такова не съществува“. Той подчерта, че предишната администрация не е успяла да установи подходящи превантивни мерки и обяви разследване. „Мнозина посочват, че настоящият пожар е много подобен по ефект на мащабният срив в компютърната мрежа през ноември 2023 г. Необходимо е задълбочено разследване, за да се определи дали небрежността при защитата на основните национални компютърни мрежи в продължение на две години е довела до това мащабно прекъсване. Изглежда има системни проблеми в начина, по който нацията функционира. Всички министерства трябва да проведат разследване от нулата, за да гарантират, че няма проблеми в съоръженията за безопасност и сигурност във всички ведомства възможно най-скоро“, допълни той. „С наближаването на празника Чусок – период на засилена пощенска, бизнес и финансова активност – съответните министерства трябва да дадат приоритет на бързото възстановяване и функциониране на системи, тясно свързани с ежедневието, за да се сведат до минимум обществените неудобства и объркване. По-специално, възстановяването на критични държавни услуги, като подкрепа за уязвими групи и издаване на паспорти, трябва да се ускори, дори ако това изисква работа през нощта“, заключи държавният глава.

Южнокорейското правителство беше подложено на критики. Така опозицията припомня как то наскоро наложи строги изисквания за реагиране при бедствия на компаниите от частния сектор, въпреки че не е успяло да осигури подходящи предпазни мерки за собствената си административна компютърна мрежа, че не е приложило същите строги стандарти към собствените си системи. Пожарът разкри липсата на облачна система за възстановяване след бедствия и сега опозицията твърди, че правителството не е успяло да си вземе поуки от предишните системни сривове, предаде южнокорейската новинарска агенция „Йонхап“.

Опозиционната партия „Силата на народа“ поиска оставката на вътрешния министър, отговорен и за изгорелия център за данни, и за противопожарната служба. Говорителката на партията Че Бо-юн припомни поведението на настоящия президент И Дже-мьон при предишния срив на националните компютърни системи, когато самият той и неговата Демократична партия са в опозиция. „Президентът трябва да приложи на практика това, което каза преди две години. Защо мълчи сега? По време на инцидента през 2023 г. И Дже-мьон заяви, че всяка власт носи съответната отговорност и поиска незабавното уволнение на министъра на вътрешните работи, а също извинение от президента. Къде е сега президентът ни? Нима призивите за поемане на отговорност важат единствено за другите?“, заяви тя.

Националният ежедневник „Чосон Илбо“ обаче намира причините на проблема не толкова във факта, че политиците са забравили за резервно копие на системата, а в прекомерното разчитане на възобновяемите енергийни източници в национален мащаб. „Тази парализа на мрежата служи и като предупреждение срещу безразсъдното разширяване на разчитане на възобновяемата енергия от страна на правителството. Пожарът възникна от литиево-йонни батерии в непрекъсваемо захранване. Макар и малък, пълното му потушаване отне 22 часа, тъй като литиево-йонните пожари изискват огромно количество вода или потапяне в охлаждащи резервоари. За да компенсира непостоянството на възобновяемата енергия – променлива мощност в зависимост от времето – правителството планира да разшири системите за съхранение на енергия – батерии с голям капацитет. Този инцидент обаче потвърждава рисковете от литиево-йонните батерии. Ако настоящата администрация – пасивна по отношение на новите атомни електроцентрали и удължаването на живота на съществуващите реактори – осъзнае тази реалност, кризата все пак може да се превърне в повратна точка“, заключва водещото корейско издание.