Подробно търсене

Шефът на Пентагона събира във Вирджиния висши военни, командващи американски части из целия свят

Николай Велев
Шефът на Пентагона събира във Вирджиния висши военни, командващи американски части из целия свят
Шефът на Пентагона събира във Вирджиния висши военни, командващи американски части из целия свят
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Снимка: АП/Евън Вучи
Вашингтон,  
25.09.2025 22:04
 (БТА)

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет следващата седмица ще се срещне с американски висши офицери, които командват американски части по цял свят, предаде Ройтерс. 

Срещата ще се състои в град Куонтико, щата Вирджиния.

Засега не е ясно защо Хегсет е наредил генералите и адмиралите да се съберат в толкова кратък срок, а двама представители на американската армия заявиха пред репортер на Ройтерс, че това е породило несигурност сред участниците в предстоящата среща.

Някои висши американски офицери командват хиляди военнослужещи и имат натоварен график за седмици напред. Все още не се знае и колко точно представители на армията ще пристигнат в Куонтико, но рядко се случва такъв голям брой висши офицери да се съберат в една зала по едно и също време, отбелязва Ройтерс. 

"Министърът ще направи обръщение към висшите си военни ръководители в началото на следващата седмица", заяви говорителят на Пентагона Шон Парнел. Той обаче не отговори на въпросите относно броя на офицерите, целта на срещата и причината за внезапното ѝ свикване. 

Американският президент Доналд Тръмп по-рано този месец подписа указ, с който промени официалното наименование на министерството на отбраната и то вече се нарича министерство на войната. 

САЩ разполагат с войски из целия свят, включително в отдалечени страни като Южна Корея и Япония, както и в Близкия изток. Тези войски се командват от генерали с две, три и четири звезди и от адмирали.

Хегсет, който е бивш водещ в телевизия "Фокс нюз", се е заел да промени със зашеметяваща бързина структурата на повереното му ведомство. Той уволни висши генерали и адмирали, опитвайки се да изпълни програмата на Тръмп за националната сигурност.

През февруари Тръмп уволни генерала от военновъздушните сили Чарлз Браун, председател на Обединения комитет на началник-щабовете, и още няколко адмирали и генерали. Миналия месец от длъжност бе освободен и началникът на Агенцията за военно разузнаване (DIA) генерал-лейтенант Джефри Круз, както и още двама висши командири. 

През май Хегсет разпореди числеността на офицерите с четири звезди да бъде съкратена с 20%. Тогава военният министър обяви, че числеността на висшия команден състав на Националната гвардия също ще бъде съкратена с минимум 20%, а броят на генералните и флагманските офицери в цялата армия - с още 10%. "Повече генерали и адмирали не водят до по-голям успех", каза Хегсет.

/ДИ/

Свързани новини

13.09.2025 14:43

Пентагонът планира мисия с 1000 военнослужещи за опазване на реда в американския щат Луизиана, пише "Вашингтон пост"

Правителството на президента на САЩ Доналд Тръмп е изготвило предложение за мисия с участието на 1000 военнослужещи от Националната гвардия в щата Луизиана, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация от днес на американския в. "Вашингтон пост".
10.09.2025 16:25

Пийт Хегсет към китайския министър на отбраната: САЩ не търсят конфликт с Китай

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви пред китайския си колега Дун Цзюн, че САЩ не търсят конфликт с Китай и не се стремят към "промяна на режима или задушаване (на Китай)“, заяви днес говорител на Пентагона, предаде Ройтерс. В
09.09.2025 05:12

Защо администрацията на Тръмп иска да прекрати финансирането на програмите за сигурност за Източна Европа

Американската администрация е решила да преустанови част от програмите за помощ в сферата на сигурността за европейските страни в близост до границата с Русия, съобщи в четвъртък Ройтерс, като се позова на два свои източника. Тази информация идва в
11.08.2025 18:32

Тръмп: 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че 800 войници от Националната гвардия ще бъдат разположени във Вашингтон, окръг Колумбия, в подкрепа на местните и федералните правоприлагащи органи, предаде Ройтерс.
31.07.2025 23:59

Пентагонът прекратява разполагането на всички военнослужещи от Националната гвардия в Лос Анджелис и оставя само 250 души

Пентагонът обяви днес, че прекратява разполагането на всички военнослужещи от Националната гвардия, с изключение само на 250 души, които бяха изпратени в Лос Анджелис за опазване на обществения ред във връзка с протестите срещу миграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:52 на 25.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация