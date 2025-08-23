Подробно търсене

Шефът на Агенцията за военно разузнаване на САЩ бе уволнен, съобщи вицепредседателят на сенатска комисия

Николай Велев
Генерал-лейтенант Джефри Круз. Снимка: АП/Марк Шифелбайн
Вашингтон ,  
23.08.2025 01:13
 (БТА)

Ръководителят на Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA) генерал-лейтенант Джефри Круз бе уволнен, предаде Ройтерс, като се позова на сенатор от Конгреса на САЩ и на служители на Пентагона.  

"Отстраняването от дължност на още един висш служител, отговарящ за националната сигурност, подчертава опасния навик на администрацията на Тръмп да подлага разузнаването на тест за лоялност, вместо да го разглежда като средство за защита на нашата страна", заяви сенатор Марк Уорнър, вицепредседател на Специалната комисията на Сената на САЩ по въпросите на разузнаването.

Агенцията за военно разузнаване и Пентагонът все още не са коментирали новината за уволнението.

Това e поредният опит на правителството на Тръмп да наказва сегашни и бивши служители на армията, разузнаването и правоприлагащите органи, чиито възгледи се разминават с тези на президента републиканец, коментира Ройтерс.  

Към момента не е ясно какви са мотивите за уволнението на Круз, но неотдавна в медиите изтече предварителна оценка на Агенцията за военно разузнаване според която въздушните удари, нанесени от САЩ на 22 юни срещу три ирански ядрени съоръжения, са забавили програмата на Техеран само с няколко месеца. Това противоречи на твърдението на Тръмп, че мишените са били "унищожени".

Белият дом осъди оценката като "напълно погрешна", а Тръмп атакува Си Ен Ен, "Ню Йорк таймс" и други медии, публикували тази информация, наричайки ги "отрепки" и автори на "фалшиви новини".

През април Тръмп отстрани генерал Тимъти Хоу от поста директор на Агенцията за национална сигурност (NSA) в рамките на чистка, която засегна над 10 служители на Съвета за национална сигурност на Белия дом. Правителството на Тръмп казва, че мащабната чистка сред военни, разузнавачи и дипломати е част от усилията за намаляване на щатните бройки в държавната администрация, съкращаване на федералния бюджет и за санкциониране на това, което описва като "политизиране" или "използване на разузнаването като оръжие".

Преди броени дни ръководителката на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард съобщи, че отнема достъпа до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители на разузнаването. По-рано тази седмица Габард обяви, че от 1 октомври ще бъде съкратен над 40% от персонала в оглавяваната от нея служба и добави, че по този начин ще бъдат спестявани над 700 милиона долара годишно.

/НВ/

