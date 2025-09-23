Среща на ООН за гражданската авиация в контекста на кибератаките срещу летища започва днес в Монреал

Световен форум на лидерите в авиационния сектор ще започне днес в канадския град Монреал, по време на който ще бъдат обсъдени настоящите проблеми пред авиацията, включително високотехнологичните заплахи, замърсяването и недостигът на работна ръка, предава Ройтерс.

Технологиите улесняват авиацията, но и я оставят уязвима за атаки, като някои от най-големите летища в Европа са все още с нарушена дейност, след като хакери извадиха от строя елекстронни системи за чекиране на багаж и регистрация на пътници на борда.

Делегати на провеждащото се от днес до 3 октомври събрание на Международната организация за гражданска авиация (МОГА) към ООН, която се събира най-малко веднъж на всеки три години, призоваха за международно сътрудничество за противодействие на киберзаплахите.

Агенцията, създадена през 1944 г., за да управлява небето с многостранен подход, е изправена пред геополитическо напрежение, отбелязва Ройтерс. Управителен съвет, състоящ се от представители на 36 държави, се изказа относно нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. и действията на Северна Корея, като ги упрекна за причинени смущения в стратегически сателитни навигационни системи, които нарушават международните правила за авиацията.

"Знаете, че дори по време на Студената война, след като СССР се присъедини към МОГА, имаше сътрудничество в тази много специфична техническа област, което не излизаше от нейните рамки“, каза Венсан Корея, съдиректор на Института по въздушно и космическо право към университета "Макгил" в Монреал.

"Склонен съм да бъда оптимист, но... знам също, че напрежението е много, много високо в момента“, заяви той.

В изготвен от Северна Корея работен документ страната обвинява съвета на МОГА в двоен стандарт, защото не е предприел действия срещу Южна Корея за предполагаемо навлизане на военни дронове в севернокорейското въздушно пространство.

Москва не коментира, а в изявление се казва, че руската делегация ще работи по насърчаването на кандидатурата на страната за членство в съвета, след като загуби мястото си по време на последното събрание през 2022 г. Вчера Ройтерс съобщи, че Русия също призовава за намаляване на бойкотите, свързани с авиацията.

Държавите и превозвачите също ще бъдат подложени на натиск да намалят замърсяването от полетите, като търговската група на авиокомпаниите Международна асоциация за въздушен транспорт (МАВТ) признава, че индустрията няма да постигне целта за намаляване на вредните емисии с 5% през 2030 г.

"Ясно е, че има някои авиокомпании, които не са убедени, че можем да си позволим прехода към нулеви емисии“, каза генералният директор на МАВТ Уили Уолш пред репортери миналата седмица. Уолш каза, че превозвачите все още са ангажирани с намаляването на замърсяването.

Авиацията е изправена и пред недостиг на персонал, тъй като пътуванията се увеличиха драстично след края на пандемията, а Индия поиска създаването на кодекс за поведение при наемане, за да се избегне нелоялното привличането на пилоти, посочва Ройтерс

Прогнозите са, че глобалният пътнически трафик ще нарасне до 7,2 милиарда души до 2035 г., в сравнение с 4,6 милиарда пътници през 2024 г. Според оценки на МОГА, само до 2043 г. ще са необходими още 670 000 пилоти. Бразилия, чийто туристически сектор се очаква да расте с 10% годишно, се опитва да привлече и задържи повече жени и представители на малцинствата, тъй като вече изпитва недостиг на механици и се опасява от още по-голям недостиг на работна ръка в бъдеще.

"Петдесет и един процента от населението ни са жени, пилотите сред тях - едва три процента“, каза Тиаго Файерщайн, наскоро назначеният ръководител на бразилската гражданска авиация.