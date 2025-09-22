Летището в Брюксел ще обслужи повечето от полетите по разписание днес след петъчната кибератака

Повечето от полетите, предвидени за днес по разписание от и до летището в Брюксел, ще бъдат изпълнени, съобщават местни медии, като се позовават на изявления на представители на аерогарата. Както БТА съобщи, брюкселското летище бе сред няколкото, засегнати в петък вечер от кибератака срещу доставчик на услуги, свързани с електронната регистрация на пътници и багаж.

За днес се предвижда отмяната на 40 заминаващи и 23 пристигащи от общо 554 планирани полета. За вчера летището бе настояло авиокомпаниите да отменят половината от полетите по разписание заради настъпилите затруднения.

Все още не се уточнява каква е била причината за възникване на повредата, нито има прогнози кога работата на системите ще бъде изцяло възстановена. Пътниците в случая могат да получат обратно парите за билета си, ако решат да не пътуват, или безплатно да бъдат пренасочени към други полети.

Няма да бъдат изплащани обезщетения и няма да бъдат покривани нощувки заради обстоятелствата, които отговарят на определението за форсмажор, уточняват медиите.