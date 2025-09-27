Подробно търсене

Все още има закъснения на полети на летището в Берлин

Снимка: Carsten Koall/dpa via AP
Берлин,  
27.09.2025 15:50
 (БТА)

Закъснения на полети все още се наблюдават на международното летище в Берлин след кибератаката срещу неговите компютърни системи преди седмица, съобщи говорител на аеропорта, цитиран от ДПА. 

"Постепенно излизаме от кризисния режим стъпка по стъпка", каза той.

Летището, разположено югоизточно от германската столица, очаква около 72 000 пътници днес, след като вчера е обслужило 90 500 пътници.

Доставчикът на услуги "Колинс аероспейс" (Collins Aerospace) беше ударен от кибератака на 19 септември, електронните системи за чекиране и контрол на багажа на берлинското летище излязоха от строя, други европейски летища също бяха засегнати.

Говорителят на летището каза, че двайсет специалисти по ИТ системи на "Колинс" работят денонощно за разрешаване на проблема, като временно се използва алтернативна система за обработка на багажа. Въпреки това закъснения все още се наблюдават, допълни той.

По думите му някои пътници се опитват да вземат багажа си на борда със себе си, но без успех, тъй като това не е позволено от правилата на авиокомпаниите.

/ЕС/

