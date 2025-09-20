Смущенията в работата на летището в Берлин не представлява риск за авиационната сигурност, съобщи германската служба за информационна сигурност

Федералната служба за информационна сигурност на Германия съобщи днес, че поддържа връзка с летището в Берлин по повод "нарушенията в инфраструктурата" в резултат на прекъсването, засягащо глобалната система за обработка на пътниците, предаде Ройтерс.

Кибератака срещу доставчика на системите за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, включително това в Берлин. Инцидентът стана в снощи и доведе до закъснения и отмяна на полети през днешния ден.

По-рано днес германското летище Берлин-Бранденбург обяви, че доставчик на услуги за обслужване на пътниците е бил атакуван снощи. От летището добавиха, че впоследствие са прекъснали връзките със системите, и предупредиха пътниците да очакват по-бавна регистрация и качване в самолетите, а също и възможни закъснения. "Самото летище не беше мишена на кибератаката и беше само косвено засегнато", посочиха от аерогарата. Оттам допълниха, че същият доставчик е използван от много летища в Европа, които също са засегнати.