Летището в Брюксел e пострадало от кибератака, засегнати са системите за регистрация на пътници

кор. на БТА Николай Желязков
Снимка: БТА
Брюксел,  
20.09.2025 09:05
 (БТА)

Летището в Брюксел съобщи, че снощи е било засегнато от кибератака, извела от строя системите за регистрация на пътници и багаж. В съобщението се отбелязва, че са засегнати и други европейски летища.

Уточнява се, че обработката на пътниците днес ще се се извършва ръчно и това ще доведе до закъснения и отмяна на полети. Пътниците са призовани да отиват на летището само ако са получили потвърждение от авиокомпанията, че полетът им ще бъде изпълнен.

Според местни медии решение няма да бъде осигурено в близките часове. Досега са били отменени девет полета, а 15 са били изпълнени със закъснение. Според съобщението на летището, кибератаката е била насочена към системи на доставчик на услуги и е предприета задълбочена проверка, за да се установи какви са пораженията.

