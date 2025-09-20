Летището в Брюксел поиска от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети

Летището в Брюксел заяви, че половината от насрочените за утре заминаващи полети, ще трябва да бъдат отменени заради продължаващите нарушения на въздушния трафик след кибератаката, която засегна няколко европейски летища, предаде Ройтерс.

"Летището в Брюксел е поискало от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети с цел да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент", каза говорител на летището в белгийската столица.