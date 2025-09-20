Подробно търсене

Летището в Брюксел поиска от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети

Алексей Маргоевски
Летището в Брюксел поиска от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети
Летището в Брюксел поиска от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети
Хора чакат на летището в Брюксел, 20 септември 2025 г. Снимка: AP/Harry Nakos
Брюксел,  
20.09.2025 22:02
 (БТА)

Летището в Брюксел заяви, че половината от насрочените за утре заминаващи полети, ще трябва да бъдат отменени заради продължаващите нарушения на въздушния трафик след кибератаката, която засегна няколко европейски летища, предаде Ройтерс.

"Летището в Брюксел е поискало от авиокомпаниите да отменят половината от насрочените за утре заминаващи полети с цел да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент", каза говорител на летището в белгийската столица.

/АМ/

Свързани новини

20.09.2025 16:30

Смущенията в работата на летището в Берлин не представлява риск за авиационната сигурност, съобщи германската служба за информационна сигурност

Федералната служба за информационна сигурност на Германия съобщи днес, че е в контакт с летището в Берлин по повод "нарушения в инфраструктурата" в резултат на прекъсване, засягащо глобалната система за обработка на пътници, предаде Ройтерс.
20.09.2025 13:53

Британският министър на транспорта заяви, че следи проблемите на летищата в Европа

Британският министър на транспорта Хайди Александър заяви, че получава редовно информация около проблемите с регистрацията и качването на борда, засегнали редица летища в Европа, предаде Ройтерс. Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация
20.09.2025 13:45

Кибератака наруши работата на големи европейски летища, сред които "Хийтроу" и Брюксел

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, включително лондонското "Хийтроу" – най-натовареното на континента, предаде Ройтерс. Инцидентът стана в петък
20.09.2025 12:35

От "Колинс Аероспейс" казаха, че няколко големи европейски летища са пострадали от ефекта от кибератака, засегнала софтуер на компанията

Представители на "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace) заявиха пред Франс прес, че няколко големи европейски летища са пострадали от ефекта от кибератака, засегнала софтуер на американската компания. "Знаем за свързано с кибератака нарушаване (на
20.09.2025 09:05

Летището в Брюксел e пострадало от кибератака; засегнати са системите за регистрация на пътници

Летището в Брюксел съобщи, че снощи е било засегнато от кибератака, извела от строя системите за регистрация на пътници и багаж. В съобщението се отбелязва, че са засегнати и други европейски летища.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:15 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация