Британският министър на транспорта заяви, че следи проблемите на летищата в Европа

Британският министър на транспорта Хайди Александър заяви, че получава редовно информация около проблемите с регистрацията и качването на борда, засегнали редица летища в Европа, предаде Ройтерс.

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация на пътници наруши днес работата и причини закъснения и отмяна на полети на няколко големи европейски летища.

Полският вицепремиер и министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски заяви, на свой ред, че няма индикации, че летищата в страната са заплашени. Той написа в социалната мрежа "Екс", че "информация се събира постоянно и полските власти са се свързали с властите на другите страни".

Сред засегнатите летища са тези в Брюксел, Берлин и лондонското Хийтроу, отбелязва АФП.