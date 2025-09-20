Подробно търсене

Британският министър на транспорта заяви, че следи проблемите на летищата в Европа

Виктор Турмаков
Британският министър на транспорта заяви, че следи проблемите на летищата в Европа
Британският министър на транспорта заяви, че следи проблемите на летищата в Европа
Британският министър на транспорта Хайди Александър. Снимка: Chris Radburn/Pool via AP
Лондон,  
20.09.2025 13:53
 (БТА)

Британският министър на транспорта Хайди Александър заяви, че получава редовно информация около проблемите с регистрацията и качването на борда, засегнали редица летища в Европа, предаде Ройтерс.

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация на пътници наруши днес работата и причини закъснения и отмяна на полети на няколко големи европейски летища.

Полският вицепремиер и министър на цифровизацията Кшищоф Гавковски заяви, на свой ред, че няма индикации, че летищата в страната са заплашени. Той написа в социалната мрежа "Екс", че "информация се събира постоянно и полските власти са се свързали с властите на другите страни". 

Сред засегнатите летища са тези в Брюксел, Берлин и лондонското Хийтроу, отбелязва АФП.

 

 

/ВС/

Свързани новини

20.09.2025 13:45

Кибератака наруши работата на големи европейски летища, сред които "Хийтроу" и Брюксел

Кибератака срещу доставчик на системи за регистрация и качване на борда доведе до сериозни затруднения на няколко големи европейски летища, включително лондонското "Хийтроу" – най-натовареното на континента, предаде Ройтерс. Инцидентът стана в петък
20.09.2025 12:35

От "Колинс Аероспейс" казаха, че няколко големи европейски летища са пострадали от ефекта от кибератака, засегнала софтуер на компанията

Представители на "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace) заявиха пред Франс прес, че няколко големи европейски летища са пострадали от ефекта от кибератака, засегнала софтуер на американската компания. "Знаем за свързано с кибератака нарушаване (на
20.09.2025 09:05

Летището в Брюксел e пострадало от кибератака; засегнати са системите за регистрация на пътници

Летището в Брюксел съобщи, че снощи е било засегнато от кибератака, извела от строя системите за регистрация на пътници и багаж. В съобщението се отбелязва, че са засегнати и други европейски летища.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:03 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация