Николай Велев, Иво Тасев
Около 20 000 пътници са били засегнати от затварянето на летището на Копенхаген заради дронове; те са дошли от различни посоки, каза полицията
Инспекторът от датската полиция Йенс Йесперсен говори пред медиите в Копенхаген днес. Снимка: Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP
Копенхаген,  
23.09.2025 08:21 | ОБНОВЕНА 23.09.2025 10:40
 (БТА)

Около 20 000 пътници са били засегнати от временното затваряне на летището на датската столица Копенхаген снощи заради забелязани в неговия район дронове, обяви днес летищната управа, цитирана от Ройтерс.

Според датската полиция дроновете са били управлявани "умело" и своевременно са изчезнали.

"Не знаем кой стои зад появата им", поясниха от полицията в Копенхаген.

Дроновете наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети. Става въпрос за 31 полета, уточниха от летището. Последва верижна реакция, в резултат на която бяха отменени или забавени около 100 полета.

Летището в Осло също преустанови работа за няколко часа.

Инспектор Йенс Йесперсен, говорител на датската полиция, каза, че дроновете над Копенхаген са дошли от различни посоки, като са включвали и изключвали светлините си. След няколко часа безпилотните летателни апарати са изчезнали.

През последните дни имаше нарушения и на други европейски летища. Кибератака срещу американската компания "Колинс Аероспейс" (Collins Aerospace), която поддържа системи за чекиране и качване на борда, доведе до затруднения на операциите на лондонското летище "Хийтроу". Нарушения имаше и на летищата в Берлин и Брюксел.  

/ИТ/

Свързани новини

23.09.2025 08:31

Среща на ООН за гражданската авиация в контекста на кибератаките срещу летища започва днес в Монреал

Световен форум на лидерите в авиационния сектор ще започне днес в канадския град Монреал, по време на който ще бъдат обсъдени настоящите проблеми пред авиацията, включително високотехнологичните заплахи, замърсяването и недостигът на работна ръка, предава Ройтерс.
23.09.2025 02:18

Летището в Копенхаген поднови работа

Летището на датската столица Копенхаген поднови работа, след като преди няколко часа беше затворено заради забелязани дронове в района му, предаде Ройтерс. "В резултат на затварянето на летището за четири часа ще има закъснения и анулиране на

Към 11:03 на 23.09.2025 Новините от днес

