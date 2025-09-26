Южна Корея отправи предупредителни изстрели по посока на севернокорейски кораб, пресякъл морската граница между двете страни

site.btaЮжна Корея отправи предупредителни изстрели по посока на севернокорейски кораб, пресякъл морската граница между двете страни
Южнокорейски части отправиха днес предупредителни изстрели по посока на севернокорейски търговски кораб, пресякъл морската граница между двете страни в спорни води край западния бряг на Корейския полуостров, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.
Корабът впоследствие се е оттеглил, съобщиха южнокорейските военни. Нахлуването рано в петък е било съпроводено и с гласови предупреждения от южнокорейската армия, а операцията е следвала стандартния протокол, се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.
Във водите около така наречената Северна гранична линия, очертана след Корейската война от 1950-1953 г., е имало смъртоносни военноморски сблъсъци в миналото, посочва Ройтерс.
Северна Корея не признава линията за граница.
