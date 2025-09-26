Южна Корея отправи предупредителни изстрели по посока на севернокорейски кораб, пресякъл морската граница между двете страни

Подробно търсене

Иво Тасев
Илюстративна снимка: южнокорейски военен кораб край брега на град Инчон, 15 септември 2023 г. Снимка: АП/Chung Sung-Jun
Сеул,  
26.09.2025 04:03
 (БТА)

Южнокорейски части отправиха днес предупредителни изстрели по посока на севернокорейски търговски кораб, пресякъл морската граница между двете страни в спорни води край западния бряг на Корейския полуостров, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.

Корабът впоследствие се е оттеглил, съобщиха южнокорейските военни. Нахлуването рано в петък е било съпроводено и с гласови предупреждения от южнокорейската армия, а операцията е следвала стандартния протокол, се казва в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея.

Във водите около така наречената Северна гранична линия, очертана след Корейската война от 1950-1953 г., е имало смъртоносни военноморски сблъсъци в миналото, посочва Ройтерс.

Северна Корея не признава линията за граница.

/ИТ/

