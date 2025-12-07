Подробно търсене

Янис Карабельов игра за Партизан Белград при успех над Раднички 1923

Боян Денчев
снимка: БТА
Белград,  
07.12.2025 23:04
 (БТА)

Партизан Белград спечели с 4:2 в гостуването си на Раднички 1923 от 18-ия кръг на сръбската Суперлига. Българският халф на гостите Янис Карабельов взе участие в мача, след като се появи на терена в 52-рата минута.

За „гробарите“ отбелязаха Неманя Трифунович, Йован Милошевич (2) и Бибрас Натхо.

С този успех Партизан събра актив от 43 пункта и оглави временното класиране, като има аванс от 2 точки през Цървена звезда.

/БД/

