Ливанското правителство обяви „военните дейности” на „Хизбула” за незаконни

Ливанското правителство обяви „военните дейности” на шиитското движение „Хизбула” за незаконни, заяви днес в телевизионно обръщение премиерът Науаф Салам, предаде ДПА.

Кабинетът реши да „обяви за незаконни всички дейности на „Хизбула” в областта на сигурността и военното дело”, каза Салам.

Шиитската групировка има широко влияние в Ливан, включително представителство в парламента и при предоставянето на социални услуги, и също така използва Ливан като база за нападения срещу Израел, често с подкрепата на Иран. Днешното решение следва подновените военни сблъсъци между Израел и „Хизбула”, отбелязва ДПА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че приветства решението на ливанското правителство да обяви за незаконни военните дейности на "Хизбула" и да поиска отговорните за обстрела на Израел да бъдат предадени на правосъдието, предаде Ройтерс.

„Сега е важно Израел и Ливан да възобновят координацията в областта на сигурността, за да могат ливанските въоръжени сили да разоръжат „Хизбула” и да гарантират сигурността на всички ливанци“, написа Коща в социалната платформа Екс, след като проведе разговор с ливанския президент Жозеф Аун.