Подробно търсене

Ливанското правителство обяви „военните дейности” на „Хизбула” за незаконни

Светослав Танчев
Ливанското правителство обяви „военните дейности” на „Хизбула” за незаконни
Ливанското правителство обяви „военните дейности” на „Хизбула” за незаконни
Изображение: БТА
Бейрут/Брюксел,  
02.03.2026 21:57
 (БТА)

Ливанското правителство обяви „военните дейности” на шиитското движение „Хизбула” за незаконни, заяви днес в телевизионно обръщение премиерът Науаф Салам, предаде ДПА.

Кабинетът реши да „обяви за незаконни всички дейности на „Хизбула” в областта на сигурността и военното дело”, каза Салам.

Шиитската групировка има широко влияние в Ливан, включително представителство в парламента и при предоставянето на социални услуги, и също така използва Ливан като база за нападения срещу Израел, често с подкрепата на Иран. Днешното решение следва подновените военни сблъсъци между Израел и „Хизбула”, отбелязва ДПА.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви днес, че приветства решението на ливанското правителство да обяви за незаконни военните дейности на "Хизбула" и да поиска отговорните за обстрела на Израел да бъдат предадени на правосъдието, предаде Ройтерс.

„Сега е важно Израел и Ливан да възобновят координацията в областта на сигурността, за да могат ливанските въоръжени сили да разоръжат „Хизбула” и да гарантират сигурността на всички ливанци“, написа Коща в социалната платформа Екс, след като проведе разговор с ливанския президент Жозеф Аун.

/СХТ/

Свързани новини

02.03.2026 22:23

Американските военни заявиха, че са нанесли удари по над 1250 цели в Иран

Американските военни заявиха днес, че са нанесли удари по над 1250 цели в Иран от началото на операциите в събота, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).
02.03.2026 22:12

Италия засилва защитата на „чувствителни” обекти в отговор на ескалацията в Близкия изток

Италия засилва защитата на „чувствителни” обекти в отговор на военната ескалация в Близкия изток, предаде ДПА, като се позова на изявление, разпространено днес от Министерството на вътрешните работи на страната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:28 на 02.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация