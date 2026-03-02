Важни исторически документи започват своето пътуване из САЩ като част от честването на 250-годишнината на страната

Някои от най-важните исторически документи за Съединените щати започват първото по рода си пътуване в понеделник като част от честването на 250-годишнината на страната, предаде Асошиейтед прес.

Обикновено съхранявани в строго контролирани трезори под наблюдението на експерти от Националния архив, документи като Парижкия договор от 1783 г., който официално слага край на Войната за независимост, и т.нар. Акт за асоциацията от 1774 г. (Articles of Association), който призовава колонистите да бойкотират британските стоки, рядко се намират в движение. Но сега тези документи, подписани от Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин и други американски лидери, ще пътуват из страната и ще бъдат изложени безплатно в регионалните музеи.

„Това е осезаема история, а осезаемата история вдъхновява“, каза архивистът Джим Байрън, цитиран от Асошиейтед прес. „Тези документи вероятно не са пътували и със сигурност никога не са пътували колективно. Те са тук, в трезори.“

„Боинг“ 737, наречен „Самолетът на свободата“, превозващ документите, ще е част от многото събития и дейности, планирани в цялата страна, за да отбележат предстоящата 250-годишнина на Америка, маркираща подписването на Декларацията за независимост на 4 юли 1776 г. „Самолетът на свободата“ е планирано да излети от летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон в понеделник и да се насочи към първата си спирка в Канзас Сити, Мисури, където документите ще бъдат прехвърлени в Националния музей и мемориал на Първата световна война.

Предметите включват рядка оригинална гравюра на Декларацията за независимост, направена през 1823 г., а също така и клетвите за вярност, подписани през 1778 г. от Джордж Вашингтон, Александър Хамилтън и други офицери от Континенталната армия, както и чернова на Конституцията на САЩ, която включва ръкописни бележки от делегатите.

Сред планираните спирки на обиколката са още градовете Атланта, Лос Анджелис, Хюстън, Денвър, Маями, предградието на Детройт, Диърборн, и Сиатъл. „Фактът, че тези документи напускат Вашингтон и идват в сърцето на страната, е фантастичен“, каза пред Асошиейтед прес Мат Нейлър, президент и главен изпълнителен директор на Националния музей и мемориал на Първата световна война, където артефактите ще бъдат изложени малко повече от две седмици, считано от петък.

Обиколката със „Самолетът на свободата“ е вдъхновена отчасти от „Американският влак на свободата“, който е обиколил 48 щата през 1975 и 1976 г. като част от честването на двестагодишнината на САЩ. Той е транспортирал тогава също важни предмети, свързани с американската история, включително оригиналните документи за покупката на щата Луизиана, роклята на актрисата Джуди Гарланд от „Магьосникът от Оз“ и златните медали на Джеси Оуенс от Олимпийските игри през 1936 г. в Берлин, припомня още Асошиейтед прес.