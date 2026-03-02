Режисьорът Виталий Мански ще ръководи документалното жури на 30-ия „София филм фест“ (СФФ) и ще бъде специален гост на фестивала, информират от „Арт фест“.

Припомнят, че през 2020 година той обяви решенията на журито на документалния конкурс на СФФ, а тази година се завръща в София, за да оценява, заедно с колегите си Стефан Ухрик и Елдора Трайкова, но и да представи лично двата си най-нови филма.

В програмата на фестивала са включени „Време до целта“ (Time to the Target, 2025) – копродукция между Чехия, Украйна и Латвия, и „Желязо“ (Iron, 2024) – среднометражен филм, създаден в Латвия. И двата филмови разказа продължават дългогодишния ангажимент на Мански да изследва политическата реалност чрез личната съдба и човешката перспектива, коментират от СФФ.

Световната премиера на „Време до целта“ бе в Берлин (2025). В продължение на година и половина Мански документира живота в родния си град Лвов, далеч от фронтовата линия, но под постоянната заплаха от ракетни удари. Заглавието е фокус върху времето, необходимо на една ракета, за да достигне своята мишена. Филмът проследява музиканти от военен оркестър, ветерани и цивилни граждани в усилията им да съхранят достойнството и човечността си. Една година по-късно кръгът се затваря – нови мобилизирани заминават на фронта, а „мирът“ се оказва единствено времето, в което се подготвя следващият удар.

„Желязо“ е поредица от етюди, посветени на хората и военната техника в градове от различни държави, докато войната в Украйна разтърсва света и влияе на всички – независимо от разстоянието до бойните действия. Военните машини – забелязвани или пренебрегвани, издигани на пиедестал или превръщани в експонати, са свидетели на историята и огледало на обществените нагласи. От Полша и Естония до Германия, Русия и Украйна, отношението към „железните зверове“ разкрива много за паметта, травмата и пропагандата, за гордостта и поражението, разаказват от СФФ.

Виталий Мански е роден през 1963 г. в Лвов. Завършва ВГИК (държавен университет по кинематография) в Москва през 1989 г. Филмите му са представяни на над 500 международни фестивала, включително в Кан, Берлин, Карлови Вари, Амстердам и много други, и са отличени с повече от 100 международни награди. През 2007 г. основава фестивала за авторско документално кино Artdocfest. От 2014 г. живее и работи в Латвия. Мански е президент на IDFF Artdocfest/Riga и член на Американската филмова академия. Заради публичната си позиция в защита на гражданските права и критиката си към руската политика, той е обект на преследване от руските власти.