Подробно търсене

Виталий Мански ще ръководи документалното жури на 30-ия „София филм фест“

Виталий Мански ще ръководи документалното жури на 30-ия „София филм фест“
Виталий Мански ще ръководи документалното жури на 30-ия „София филм фест“
Режисьорът Виталий Мански ще ръководи документалното жури на 30-ия „София филм фест“, снимка – „Арт фест“/ Бояна Пандова
София,  
02.03.2026 21:15
 (БТА)

Режисьорът Виталий Мански ще ръководи документалното жури на 30-ия „София филм фест“ (СФФ) и ще бъде специален гост на фестивала, информират от „Арт фест“.

Припомнят, че през 2020 година той обяви решенията на журито на документалния конкурс на СФФ, а тази година се завръща в София, за да оценява, заедно с колегите си Стефан Ухрик и Елдора Трайкова, но и да представи лично двата си най-нови филма.

В програмата на фестивала са включени „Време до целта“ (Time to the Target, 2025) – копродукция между Чехия, Украйна и Латвия, и „Желязо“ (Iron, 2024) – среднометражен филм, създаден в Латвия. И двата филмови разказа продължават дългогодишния ангажимент на Мански да изследва политическата реалност чрез личната съдба и човешката перспектива, коментират от СФФ.

Световната премиера на „Време до целта“ бе в Берлин (2025). В продължение на година и половина Мански документира живота в родния си град Лвов, далеч от фронтовата линия, но под постоянната заплаха от ракетни удари. Заглавието е фокус върху времето, необходимо на една ракета, за да достигне своята мишена. Филмът проследява музиканти от военен оркестър, ветерани и цивилни граждани в усилията им да съхранят достойнството и човечността си. Една година по-късно кръгът се затваря – нови мобилизирани заминават на фронта, а „мирът“ се оказва единствено времето, в което се подготвя следващият удар.

„Желязо“ е поредица от етюди, посветени на хората и военната техника в градове от различни държави, докато войната в Украйна разтърсва света и влияе на всички – независимо от разстоянието до бойните действия. Военните машини – забелязвани или пренебрегвани, издигани на пиедестал или превръщани в експонати, са свидетели на историята и огледало на обществените нагласи. От Полша и Естония до Германия, Русия и Украйна, отношението към „железните зверове“ разкрива много за паметта, травмата и пропагандата, за гордостта и поражението, разаказват от СФФ.

Виталий Мански е роден през 1963 г. в Лвов. Завършва ВГИК (държавен университет по кинематография) в Москва през 1989 г. Филмите му са представяни на над 500 международни фестивала, включително в Кан, Берлин, Карлови Вари, Амстердам и много други, и са отличени с повече от 100 международни награди. През 2007 г. основава фестивала за авторско документално кино Artdocfest. От 2014 г. живее и работи в Латвия. Мански е президент на IDFF Artdocfest/Riga и член на Американската филмова академия. Заради публичната си позиция в защита на гражданските права и критиката си към руската политика, той е обект на преследване от руските власти.

 

/ДД/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

01.03.2026 16:13

Изложба с 611 снимки отбелязва 30-годишнината на „София филм фест“

Фотоизложбата „30 години София филм фест“ от 60 пана с общо 611 фотографии ще бъде представена през март на Мост на влюбените в столицата. Експозицията е посветена на 30-ия юбилей на международния филмов фестивал „София филм фест“ (СФФ), който през
27.02.2026 09:37

Арно Деплешен ще представи лично най-новия си филм „Два рояла“ на „София филм фест“

Арно Деплешен ще представи лично най-новия си филм „Два рояла“ на „София филм фест“. Българският продуцент и сценарист Камен Велковски е съавтор на сценария на филма, уточняват от „Арт фест“.
23.02.2026 14:20

Тридесетият юбилей на „София филм фест“ ще се състои в продължение на две поредни години, каза създателят на фестивала Стефан Китанов

Тридесетият юбилей на „София филм фест“ просто не може да се побере в една година, не може да е едно издание. Затова той ще се състои в продължение на две поредни години. Това каза създателят и директор на фестивала „София филм фест" - Стефан
22.02.2026 14:01

Дьорд Палфи, който оглавява международното жури на 30-ия „София филм фест“, получава специалната награда на фестивала

Унгарският режисьор Дьорд Палфи ще бъде начело на международното жури на 30-ия „София филм фест“, информират от „Арт фест“.ско кино. Роденият в Будапеща Палфи е автор с ярък стил, познат с
19.02.2026 15:49

Португалският китарист То Трипш гостува в София на 6 март

Португалският китарист То Трипш ще гостува в София на 6 март, в бар Singles (НДК). Човек с дискретно, но постоянно силно присъствие на музикалната сцена, Антонио Кинтину, както е истинското му име, свири на китара от близо четири десетилетия, в които твори и израства в творческия си устрем, скитайки през различни места и континенти, разказват от Jazz Plus Concerts.
18.02.2026 13:36

За 24-та поредна година „София филм фест“ организира конкурс за български късометражен филм

За 24-та поредна година международният филмов фестивал „София филм фест“ организира конкурс за български късометражен филм. Той е ценна традиция и подкрепя млади автори, реализирали своите проекти за кратки киноразкази
15.02.2026 14:57

Операторът Емил Христов получава „Наградата на София“

Операторът Емил Христов получава „Наградата на София“ на 30-ия „София филм фест“, информират от „Арт фест“.   Творческият път на един от утвърдените майстори на изображението в българското кино, Емил Христов, се простира в над четири десетилетия.
10.02.2026 18:34

Два български филма ще има в международния конкурс на 30-ия „София филм фест“

Два български филма ще има в международния конкурс на 30-ия „София филм фест“, който се провежда за 24-а година, а неговото жури ще има ангажимента да връчи голямата награда „София, град на киното“, осигурена от Столична община, информират от „Арт фест“.
08.02.2026 14:15

Дейвид Макензи ще получи специалната награда на 30-ия „София филм фест“

Един от най-значимите режисьори на съвременното кино - Дейвид Макензи, ще бъде сред гостите на 30-ия „София филм фест“ (СФФ) и ще получи специалната награда на фестивала, съобщават организаторите от „Арт фест“.
06.02.2026 23:44

„София филм фест“ отбелязва 90 години от рождението на Вацлав Хавел

По повод 90-годишнината от рождението на драматурга, дисидент и държавник Вацлав Хавел, 30-ото юбилейно издание на „София филм фест“, в партньорство с Чешкия център, представя панорама, посветена на неговия живот, идеи и творческо наследство, информират от „Арт фест“.
02.02.2026 10:58

„Аврора“, най-новият филм на Джеки Стоев и Никола Бошнаков с Франко Неро и Брено Плачидо, ще има премиера на 30-ия „София филм фест“

„Аврора“, най-новият филм на Джеки Стоев и Никола Бошнаков, ще има гала премиера на 30-ия „София филм фест“, информират от „Арт фесг“.
27.01.2026 18:16

BaBa ZuLa идва на 20 март в София

BaBa ZuLa се завръща в България, за да анонсира предстоящия си 15-и студиен албум, който ще излезе през септември. Групата работи усилено върху новия си материал, а на 20 март Mixtape 5 в София ще е едно от първите места, където ще прозвучи ексклузивно част от него, информират от „Арт фест“.
23.12.2025 14:23

Награденият със „Златна палма“ филм на Джафар Панахи ще има премиера на „София филм фест“

„Обикновен инцидент“, награденият със „Златна палма“ филм на Джафар Панахи, ще има с гала премиера на 21 март, във вечерта на раздаването на наградите на 30-ия юбилеен „София филм фест“ (СФФ), информират от „Арт фест“.
18.11.2025 16:39

Удължават срока за подаване на български филми за 30-ия „София филм фест“

До 1 декември се удължава срокът за кандидатстване за български игрални, документални и късометражни филми за предстоящия 30-и юбилеен международен филмов фестивал „София филм фест“, информират от „Арт фест“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:25 на 02.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация