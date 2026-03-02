Общинският съвет в Девин даде разрешение за обявяване на търг за отдаване под наем на помещение с площ два квадратни метра

Общинският съвет в Девин даде разрешение да бъде обявен търг за отдаване под наем на помещение в с. Триград с площ два квадратни метра. Решението на съветниците е за предоставяне на част от коридор за поставяне на банкомат.

Обявяването на търг се налага, след като е изтекъл договорът с досегашния наемател на офис за банкови услуги. Площта за банкомат ще се предостави на търг при начална наемна цена 3,28 евро месечно. Одобрението на съветниците бе дадено минути след като на заседанието на съвета бе приета годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост.

Съветът одобри и предложение за обявяване на търг за предоставяне под наем на помещение за лекарски кабинет в общинска сграда в Девин. Началната тръжна наемна цена е 20,06 евро за помещение от 17 кв. м.