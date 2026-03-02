Подробно търсене

Община Девин ще продава на търг вторични суровини

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Община Девин ще продава на търг вторични суровини
Община Девин ще продава на търг вторични суровини
Заседание на Общинския съвет в Девин. Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова, архив
Смолян,  
02.03.2026 22:45
 (БТА)
Етикети

Общинският съвет в Девин одобри предложение да се обяви търг за продажба на вторични суровини – черни метали. Предвидената продажба е на натрупани отпадъци на общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС).

Според предварителните разчети, Общината ще предостави на търг до осем тона бракувани контейнери и кофи за смет. Началната тръжна цена е 102 евро на тон, определена от лицензиран оценител, се посочва в решението. 

Съветниците разгледаха внесения отчет за дейността на БКС през 2025 г. Наред с дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, общинското предприятие се грижи за поддръжката на общинската собственост и териториите за обществено ползване. В отчета се посочват извършени ремонти и поддръжка на сгради общинска собственост, почистване на общинските пътища, грижа за зелени и цветни площи, текущо обслужване на уличното осветление. Двама служители на БКС се грижат и за четириногите обитатели на приюта за кучета в общината, уточняват от предприятието.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:35 на 06.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация