Община Девин ще продава на търг вторични суровини

Общинският съвет в Девин одобри предложение да се обяви търг за продажба на вторични суровини – черни метали. Предвидената продажба е на натрупани отпадъци на общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС).

Според предварителните разчети, Общината ще предостави на търг до осем тона бракувани контейнери и кофи за смет. Началната тръжна цена е 102 евро на тон, определена от лицензиран оценител, се посочва в решението.

Съветниците разгледаха внесения отчет за дейността на БКС през 2025 г. Наред с дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, общинското предприятие се грижи за поддръжката на общинската собственост и териториите за обществено ползване. В отчета се посочват извършени ремонти и поддръжка на сгради общинска собственост, почистване на общинските пътища, грижа за зелени и цветни площи, текущо обслужване на уличното осветление. Двама служители на БКС се грижат и за четириногите обитатели на приюта за кучета в общината, уточняват от предприятието.