Документалната изложба „Възкресение на свободата“ беше открита в Общинския исторически музей в Гоце Делчев като част от програмата по повод Трети март и 148 години от Освобождението на България.

Музеят за втори път е домакин на гостуваща експозиция на Държавна агенция „Архиви“, като възможността е резултат от установеното сътрудничество между двете институции, каза уредникът на музея Златка Тюмбелекчиева по време на откриването. Изложбата е създадена по повод 140-ата годишнина от края на Руско-турската война и е представена на български и английски език. Въвеждащите текстове проследяват международната обстановка преди 1877 година и подчертават готовността на българите за участие в борбата за свобода, посочи Тюмбелекчиева.

По думите ѝ експозицията включва документи и снимки от архивни институции в България, Руската федерация и Румъния, които представят военните действия, участието на Българското опълчение и дипломатическите актове, сред които предварителният мирен договор от Сан Стефано и последвалият Берлински договор. Показан е и документ за освещаването на Самарското знаме, както и снимка на понтонния мост при Свищов, откъдето руските войски преминават Дунав.

Изложбата отразява не само военните действия чрез гравюри и фотографии, но и участието на българското население в изграждането на полеви болници и грижата за ранените, отбеляза Златка Тюмбелекчиева. Финалът на експозицията е посветен на паметта за загиналите, изразена чрез издигнатите паметници на местата на големите сражения. Отбелязано е участието на българи, руснаци, румънци и финландци – знайни и незнайни воини, допринесли за освобождението на България през 1878 година и възстановяването на българската държавност.

Изложбата отделя внимание и на приноса на местни участници, сред които Ангел Герчев – знаменосец на Самарското знаме и носител на Георгиевски кръст. С откриването на експозицията беше поставено началото на официалните чествания в общината по повод националния празник.