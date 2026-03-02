Живко Петров представя „Музика за пиано“ в шест български града. Началото на турнето е на 23 март, когато известният български пианист, композитор, аранжор и продуцент гостува в Шумен, информират организаторите.

Следват Добрич – 24 март, Варна – 25 март, Бургас – 26 март, и Пловдив – 17 април.

Концертът в София е на 7 април в Sofia Live Club.

„Музиката е едно от нещата, които ни съпътстват цял един живот. Благодарен съм, че мога да споделя моята с вас“, казва Живко Петров по повод предстоящите срещи с публиката, на която лично ще изпълни своята авторска музика.

„Пътят на истинския артист е изтъкан от търпение и пълна отдаденост. Егото е враг номер едно на музиката”, казва музикантът.

Живко Петров е роден на 25 юли 1970 г. във Велико Търново. През 1994 г. завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност пиано. Основател е на триото JP3 (Живко Петров Трио). През годините работи с Лили Иванова, Йълдъз Ибрахимова, Камелия Тодорова, Белослава, Мария Илиева, Хилда Казасян, Любо Киров, Орлин Павлов, Орлин Горанов, както и с чужди артисти като Чико Фриман, Франческо Беарцатиi, Натали The Floacist. Музикален директор и продуцент е на десетки концерти, сред които „Лили Иванова със симфоничен оркестър” („Арена Армеец“, 2012) и „Ние избрахме музиката” (с участието на Белослава, Мария Илиева, Любо Киров, Орлин Павлов, Графа, JP3 и Арена Оркестра) през 2013 г.