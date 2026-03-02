Подробно търсене

Ива Кръстева
Димитър Янакиев, снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
Калдас да Райна, Португалия,  
02.03.2026 21:24
 (БТА)

Шестима български състезатели ще участват в 61-о издание на международния турнир по бадминтон в португалския град Калдас да Райна. Напреварата ще се проведе от 4 до 8 март.

В състава са включени Димитър Янакиев, Евгени Панев, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Йордан Йорданов и Цветина Попиванова.

Янакиев ще има трудната задача в първия кръг на основната схема срещу поставения под номер 2 Джуо-Фу Ляо (Тайван). Останалите трима национали ще започнат от квалификациите.

Попиванова ще си партнира с Евгени Панев на смесени двойки, а Панев ще играе и на двойки мъже заедно с  Цветомир Стоянов.

/ИК/

