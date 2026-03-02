Болоня победи като гост Пиза, българският национал Росен Божинов не се появи в игра за домакините

Болоня победи с 1:0 като гост Пиза в мач от 27-ия кръг на футболното първенство на Италия.

Българският национал Росен Божинов беше в състава на домакините, но остана резерва и не се появи в игра.

Единственото попадение в мача реализира Йенс Одгор в 90-ата минута.

Боляна записа трета поредна победа в Серия А и се изкачи на осмо място с 39 точки. Пиза е на незавидната предпоследна позиция в класирането с 15 точки, като няма победа в първенството от началото на ноември миналата година.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 27-ия кръг на Серия А: Пиза - Болоня - 0:1 Удинезе - Фиорентина - по-късно днес от неделя: Рома - Ювентус - 3:3 Кремонезе - Милан - 0:2 Сасуоло - Аталанта - 2:1 Торино - Лацио - 2:0 от събота: Интер - Дженоа - 2:0 Верона - Наполи - 1:2 Комо - Лече - 3:1 от петък: Парма - Каляри - 1:1 В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 57, Наполи с 53, Рома с 51, Комо с 48, Ювентус с 47, Аталанта с 45 и други.