Болоня победи като гост Пиза, българският национал Росен Божинов не се появи в игра за домакините

Болоня победи с 1:0 като гост Пиза в мач от 27-ия кръг на футболното първенство на Италия.
Българският национал Росен Божинов беше в състава на домакините, но остана резерва и не се появи в игра.
Единственото попадение в мача реализира Йенс Одгор в 90-ата минута.
Боляна записа трета поредна победа в Серия А и се изкачи на осмо място с 39 точки. Пиза е на незавидната предпоследна позиция в класирането с 15 точки, като няма победа в първенството от началото на ноември миналата година.
Първенство на Италия по футбол, срещи от 27-ия кръг на Серия А:
Пиза - Болоня - 0:1
Удинезе - Фиорентина - по-късно днес
от неделя:
Рома - Ювентус - 3:3
Кремонезе - Милан - 0:2
Сасуоло - Аталанта - 2:1
Торино - Лацио - 2:0
от събота:
Интер - Дженоа - 2:0
Верона - Наполи - 1:2
Комо - Лече - 3:1
от петък:
Парма - Каляри - 1:1
В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 57,
Наполи с 53, Рома с 51, Комо с 48, Ювентус с 47, Аталанта с 45 и други.
