Подробно търсене

Болоня победи като гост Пиза, българският национал Росен Божинов не се появи в игра за домакините

Ива Кръстева
Болоня победи като гост Пиза, българският национал Росен Божинов не се появи в игра за домакините
Болоня победи като гост Пиза, българският национал Росен Божинов не се появи в игра за домакините
снимка: Alessandro La Rocca/LaPresse via AP
Рим,  
02.03.2026 21:40
 (БТА)

Болоня победи с 1:0 като гост Пиза в мач от 27-ия кръг на футболното първенство на Италия.

Българският национал Росен Божинов беше в състава на домакините, но остана резерва и не се появи в игра.

Единственото попадение в мача реализира Йенс Одгор в 90-ата минута.

Боляна записа трета поредна победа в Серия А и се изкачи на осмо място с 39 точки. Пиза е на незавидната предпоследна позиция в класирането с 15 точки, като няма победа в първенството от началото на ноември миналата година.

 

Първенство на Италия по футбол, срещи от 27-ия кръг на Серия А:

Пиза - Болоня         - 0:1
Удинезе - Фиорентина  - по-късно днес

от неделя:
Рома - Ювентус     - 3:3
Кремонезе - Милан  - 0:2
Сасуоло - Аталанта - 2:1
Торино - Лацио     - 2:0

от събота:
Интер - Дженоа     - 2:0
Верона - Наполи    - 1:2
Комо - Лече        - 3:1

от петък:
Парма - Каляри     - 1:1

В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 57, 
Наполи с 53, Рома с 51, Комо с 48, Ювентус с 47, Аталанта с 45 и други.

/ИК/

Свързани новини

02.03.2026 08:33

Федерико Гати донесе равенството за Ювентус при гостуването на Рома в Серия А с гол в добавеното време

Резервата Федерико Гати изравни в добавеното време, а Ювентус навакса два гола пасив, за да завърши при равенство 3:3 при гостуването си на Рома в мач от 27-ия кръг на италианската Серия А
01.03.2026 21:05

Торино се наложи над Лацио в среща от 27-ия кръг на Серия А

Първенство на Италия по футбол, двубои от 27-ия кръг на Серия А: Кремонезе - Милан    - 0:2Сасуоло - Аталанта    - 2:1Торино - Лацио          - 2:0Рома - Ювентус          - 21.45 ч от събота:Интер - Дженоа        - 2:0Верона - Наполи       - 1:2Комо
01.03.2026 18:13

С десет души Сасуоло се наложи над Аталанта в Серия А

Сасуоло надигра Аталанта с 2:1 в мач от 27-ия кръг на италианската Серия А. В 16-ата минута нападателят на домакините Андреа Пинамонти получи червен картон, но дори и в намален състав Сасуоло успя да измъкне трите точки.  В 23-ата минута Сасуоло

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:25 на 02.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация