Подробно търсене

Баскетболистът на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца, заради което пропусна последните 15 мача в НБА

Ива Кръстева
Баскетболистът на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца, заради което пропусна последните 15 мача в НБА
Баскетболистът на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца, заради което пропусна последните 15 мача в НБА
снимка: AP Photo/Nam Y. Huh
Милуоки,  
02.03.2026 21:32
 (БТА)

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация (НБА) Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца, заради което пропусна последните 15 мача на Милуоки Бъкс. 

От отбора публикуваха доклад за контузия, в който Адетокунбо е пред завръщане, но остава под въпрос за двубоя тази нощ срещу Бостън Селтикс, съобщава АП.

31-годишният баскетболист не е играл, откакто разтегна десния си прасец на 23 януари при загубата със 100:102 от Денвър Нъгетс. Разтежение на десния прасец му попречи да играе и три седмици през декември. Адетокунбо пропусна рекордните 29 двубоя този сезон, като 23 от тях бяха заради разтежения на прасеца.

Бъкс имат баланс 15-15 с Адетокунбо и 11-18 без него този сезон. Милуоки е 11-и в класирането на Източната конференция, на три мача зад 10-ия Шарлът.  

Андетокунбо беше избран за 10-ия си пореден Мач на звездите този сезон, въпреки че контузията му попречи да играе. 

/ИК/

Свързани новини

07.02.2026 14:05

Янис Адетокунбо е близо до завръщане в игра за Милуоки в НБА

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация (НБА) Янис Адетокунбо е близо до завръщане в игра за Милуоки Бъкс. Старши треньорът на отбора - Док Ривърс, съобщи в петък, че тимът не планира да го извади от
28.01.2026 21:32

Звездата на Милуоки Бъкс Яник Адетокунбо се готви да напусне отбора до 5 февруари

Звездата Янис Адетокунбо се готви да се сбогува с Милуоки Бъкс, като крайният срок за трансфери - 5 февруари, наближава, съобщава ESPN в сряда. Много отбори са направили „агресивни оферти“ за двукратния MVP на лигата и Бъкс започват да избират от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:28 на 02.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация