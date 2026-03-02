Баскетболистът на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца, заради което пропусна последните 15 мача в НБА

Двукратният носител на приза за Най-полезен играч в Националната баскетболна асоциация (НБА) Янис Адетокунбо все още се възстановява от разтежение на прасеца, заради което пропусна последните 15 мача на Милуоки Бъкс.

От отбора публикуваха доклад за контузия, в който Адетокунбо е пред завръщане, но остава под въпрос за двубоя тази нощ срещу Бостън Селтикс, съобщава АП.

31-годишният баскетболист не е играл, откакто разтегна десния си прасец на 23 януари при загубата със 100:102 от Денвър Нъгетс. Разтежение на десния прасец му попречи да играе и три седмици през декември. Адетокунбо пропусна рекордните 29 двубоя този сезон, като 23 от тях бяха заради разтежения на прасеца.

Бъкс имат баланс 15-15 с Адетокунбо и 11-18 без него този сезон. Милуоки е 11-и в класирането на Източната конференция, на три мача зад 10-ия Шарлът.

Андетокунбо беше избран за 10-ия си пореден Мач на звездите този сезон, въпреки че контузията му попречи да играе.