Ива Кръстева
Полузащитникът Уестън Маккени продължи договора си с Ювентус до 2030 година
снимка: Massimo Paolone/LaPresse via AP
Торино,  
02.03.2026 21:54
 (БТА)

Полузащитникът Уестън Маккени продължи договора си с Ювентус, съобщиха от италианския футболен клуб.

Новият договор е до 2030-а - 10 години, след като Маккени подписа с тима. Удължаването беше обявено три месеца преди домакинското Световно първенство за Маккени. То е съпроводено и с увеличение на заплатата от 2,5 милиона евро на 4 милиона евро на сезон, според "Гадзета дело Спорт".

27-годишният Маккени има 26 гола и 26 асистенции в 220 мача за Ювентус. Той също така се превърна в любимец на новия треньор на Ювентус Лучано Спалети, който цени качествата на Маккени и дори го пусна на терена като нападател наскоро.

Халфът има осем гола, откакто Спалети беше назначен на поста през октомври - повече от всеки друг играч в отбора. 

/ИК/

Към 23:35 на 06.03.2026

