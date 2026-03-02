Украйна съобщи, че си е върнала девет селища в Запорожка област от края на януари

Украинските сили съобщиха, че са си върнали девет селища в Запорожка област от началото на януари и продължават да контраатакуват в югоизточната част от фронта, предаде Ройтерс, като се позова на генщаба в Киев.

По думите на главнокомандващия украинските сили генерал Олександър Сирски за последния месец, за първи път от лятото на 2024 г. насам, войските на Киев са си върнали повече територии, отколкото руската армия е успяла да превземе.

Съобщенията за украинско напредване в Запорожка област започнаха да постъпват, след като руските сили усетиха масов срив в работата на терминалите си за интернет връзка на "Старлинк". До този развой се стигна, след като в края на януари собственикът на американската компания "Спейс Екс" Илон Мъск реши да ги изключи по искане на Украйна.

Според украинския проект за картографиране на бойното поле "Дийп стейт" през февруари руските сили са окупирали едва 126 нови квадратни километра, най-малката превзета от тях площ за последните 20 месеца.

"Удържахме в тази сложна зима", посочи Сирски в "Телеграм".

През отминаващата зима руските сили засилиха ударите си по украинската енергетика, което остави милиони на тъмно и студено. Те също така опитаха да увеличат напрежението върху силите на Киев по протежение на 1200-километровия фронт.

Но Украйна издържа, подчерта Сирски.

Украинските сили предприеха успешни настъпателни действия в Запорожка област в района на Олександровка и Гуляйполе, затвърждавайки контрола си над град Купянск в Харковска област на североизток и удържайки отбранителните си линии около град Покровск в източната Донецка област, добави той.