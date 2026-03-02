Северна Македония увеличи минималната работна заплата с 27 евро, синдикатите напуснаха заседанието недоволни

Минималната работна заплата в Северна Македония ще се увеличи с 1667 денара (27 евро) нето в съответствие със законовата хармонизация, която се прави през март, предаде МИА. Това означава, че през април работещите на минимална работна заплата ще получат 26 046 денара (423 евро) нето.

Според министъра на икономиката и труда на Северна Македония Бесар Дурмиши увеличението на минималната заплата е направено в съответствие със законово установените критерии в Закона за минималната работна заплата.

"Това е системно и законово решение, което предвижда увеличение на минималната работна заплата в съответствие с икономическите тенденции, защитавайки жизнения стандарт на работещите и отчитайки икономиката на страната ни", каза Дурмиши на пресконференция, цитиран от МИА.

Председателят на Съюза на синдикатите на Северна Македония Слободан Трендафилов напусна днешното заседание на Икономическия и социален съвет, изразявайки недоволство от размера на корекцията на минималната работна заплата, отбеляза МИА.

"Днес те се опитаха да определят корекция на минималната работна заплата с близо 1600 денара през задна врата, в която Съюзът на синдикатите няма мандат да участва, и затова напусна заседанието. Жалко е, че правителството, работодателите и другите синдикати са на едно и също мнение, а именно, че минималната работна заплата трябва само да се коригира законово, а не да се увеличава. За съжаление борбата ще продължи отново на улицата в средата на март", написа Трендафилов в профила си във Фейсбук.

Съюзът на синдикатите поиска увеличение на минималната работна заплата до 600 евро, а на всички останали заплати със сто евро, припомня МИА.

В средата на февруари Съюзът на синдикатите в Северна Македония организира блокада на сградите, в които се помещават Стопанската камара, Организацията на работодателите и Бизнес конфедерацията в Скопие с искане за увеличаване на минималната работна заплата на 600 евро, както и увеличаване на заплатите в страната с по 100 евро, припомня агенцията.