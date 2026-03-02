Подробно търсене

Израел и САЩ ще гарантират, че Иран няма да притежава ядрени способности, каза израелският постоянен представител в ООН

Светослав Танчев
Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон. (AP Photo/Yuki Iwamura)
Ню Йорк,  
02.03.2026 21:27
 (БТА)
Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон каза днес, че Израел и САЩ няма да прекратят операциите си срещу Иран, докато не постигнат целите си, и ще направят всичко необходимо, за да гарантират, че Техеран няма да притежава ядрени способности, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Ню Йорк.

Данон обвини Иран, че „в отчаянието си нанася удари” с военни средства в отговор на това, което той нарече решителни и „хирургически” удари от страна на САЩ и Израел.

Постоянният представител на Израел каза също, че вярва, че свободата за иранския народ „ще дойде по-скоро, отколкото по-късно”.

02.03.2026 22:23

Американските военни заявиха, че са нанесли удари по над 1250 цели в Иран

Американските военни заявиха днес, че са нанесли удари по над 1250 цели в Иран от началото на операциите в събота, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).
02.03.2026 22:12

Италия засилва защитата на „чувствителни” обекти в отговор на ескалацията в Близкия изток

Италия засилва защитата на „чувствителни” обекти в отговор на военната ескалация в Близкия изток, предаде ДПА, като се позова на изявление, разпространено днес от Министерството на вътрешните работи на страната.
02.03.2026 20:35

Иранската Революционна гвардия твърди, че е атакувала петролен танкер в Ормузкия проток

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че е атакувал днес петролен танкер в Ормузкия проток, свързан според КГИР със САЩ, на третия ден от бойните действия между Иран, американската армия и Израел, предаде Франс прес.
02.03.2026 19:55

Реакции на държави от Близкия изток след иранските удари по държави от Залива

Поредица от атаки с ракети и дронове от страна на Иран предизвикаха напрежение в държавите от Персийския залив, като засегнаха енергийни обекти и цивилна инфраструктура.  Кувейтското министерство на отбраната съобщи, че по-рано днес на територията
02.03.2026 19:53

Тръмп каза, че операциите в Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но може да се проточат и по-дълго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че военните операции срещу Иран вероятно ще продължат между 4 и 5 седмици, но не изключи възможността те да се проточат и по-дълго, предаде Асошиейтед прес.
02.03.2026 19:37

Войната се разрасна, след като Израел и САЩ продължиха да нанасят удари по Иран, а съюзниците на Ислямската република отвърнаха на атаките

Войната в Близкия изток днес продължи да се разраства на фона на продължаващите американски израелски удари по Иран, предаде Асошиейтед Прес. Техеран и съюзните му отвърнаха на атаките с удари по Израел, съседните страни от Залива и цели от критично
02.03.2026 18:45

Тепърва предстои "голямата вълна" в конфликта с Иран, заяви Доналд Тръмп

Голямата вълна в конфликта с Иран предстои тепърва, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за Си Ен Ен. Американският лидер добави, че не знае кой ще оглави Ислямската република след ликвидирането на върховния ѝ лидер, предаде Ройтерс.  По
02.03.2026 16:25

Пентагонът заяви, че войната срещу Иран няма да е безкрайна

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви днес, че военните операции срещу Иран няма да предизвикат „безкрайна война“ и че целта е да бъдат унищожени ракетите, военният флот и другата инфраструктура за сигурност на Техеран, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.
02.03.2026 16:09

Русия обвини САЩ и Израел в опит за смяна на режима в Иран и саботиране на дипломатическите усилия

Руското външно министерство обвини САЩ и Израел, че се стремят да сменят режима в Иран и се опитват да осуетят нормализирането на отношенията между Техеран и арабските държави в региона, съобщи Ройтерс.

