Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в щата Аляска

Земетресения с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в американския щат Аляска, предаде Ройтерс, позовавайки се на Американския институт по геофизика (USGS).

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 5 километра.

В събота вечер земетресение с магнитуд 7 разтърси отдалечен район до границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон. Американската геоложка служба съобщи, че епицентърът на земетресението е бил на около 370 километра северозападно от Джуно в Аляска и на 250 километра западно от Уайтхорс в Юкон.

Земетресението е било на около 91 километра северно от градчето Якутат в Аляска, чието население е 662 души, според американската геоложка служба.