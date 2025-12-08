Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в щата Аляска

Симеон Томов
Ледникът Хъбард, намиращ се близо до Якутат, щата Аляска (01.08.2024 г.). Снимка: АП/ Mark Thiessen
Якутат, щата Аляска ,  
08.12.2025 03:35
 (БТА)

Земетресения с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в американския щат Аляска, предаде Ройтерс, позовавайки се на Американския институт по геофизика (USGS). 

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 5 километра. 

В събота вечер земетресение с магнитуд 7 разтърси отдалечен район до границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон. Американската геоложка служба съобщи, че епицентърът на земетресението е бил на около 370 километра северозападно от Джуно в Аляска и на 250 километра западно от Уайтхорс в Юкон. 

Земетресението е било на около 91 километра северно от градчето Якутат в Аляска, чието население е 662 души, според американската геоложка служба. 

/СТ/

27.11.2025 22:56

Земетресение с магнитуд 6 разтърси Анкоридж в Аляска

Земетресение с магнитуд 6 разтърси района на град Анкоридж в американския щат Аляска, предаде Асошиейтед прес, като се позова на американския Геоложки институт. Трусът е бил регистриран в 8:11 ч. местно време на дълбочина от 69 километра.
19.09.2025 01:49

Новият трус с магнитуд 7,4 в Камчатка е един от около 2000-те, регистрирани от 30 юли насам, каза губернаторът на района

Силното земетресение с магнитуд 7,4, разтърсило Камчатка, е един от близо 2000-те вторични труса, регистрирани на полуострова от 30 юли насам, съобщи губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов пред телевизия "Россия-24", цитиран от ТАСС.

