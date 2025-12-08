Подробно търсене

Украйна не трябва да отстъпва територия в рамките на мирно споразумение, каза председателката на Общото събрание на ООН

Елена Инджева
Украйна не трябва да отстъпва територия в рамките на мирно споразумение, каза председателката на Общото събрание на ООН
Украйна не трябва да отстъпва територия в рамките на мирно споразумение, каза председателката на Общото събрание на ООН
Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок. 23 септември 2025 г. (AP Photo/Richard Drew)
Берлин,  
08.12.2025 11:28
 (БТА)
Етикети

Украйна не трябва да бъде принуждавана да се откаже от територия в рамките на мирно споразумение, заяви председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок и предупреди, че награждаването на агресията само подхранва по-нататъшна война, предаде ДПА.

"Акт на агресия се осъжда, а не се награждава. Тези, които награждават агресията, ще пожънат повече война вместо мир", заяви тя пред германската медийна група "Функе" в коментар, публикуван вчера.

Бербок, която преди това е беше външен министър на Германия, добави, че приемането на член на Съвета за сигурност, който нарушава най-фундаменталното правило на ООН, би създало опасен прецедент, като се позова на забраната за употреба на сила в Хартата на ООН.

Руският президент Владимир Путин настоява Украйна да изтегли войските си от части от Донбас, които все още са под контрола на Киев. В допълнение към незаконно анексирания Кримски полуостров, Русия обяви украинските области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон за част от своята територия. 

Съединените щати също оказаха натиск върху Украйна да направи териториални отстъпки, като заявиха, че войната не може да приключи по друг начин. Украйна досега е отказвала.

"Първо трябва да има примирие и мирно споразумение, след което можем да обсъдим как то може да бъде приложено", каза Бербок по отношение на потенциалната роля на ООН в осигуряването на примирие. "Но за това Русия трябва първо да прояви желание да сложи край на войната."

 

/ЛМ/

Свързани новини

07.12.2025 16:03

Германският външен министър призова Пекин да окаже натиск върху Москва заради Украйна

Германският външен министър Йохан Вадефул призова Пекин да използва влиянието си върху Москва по време на консултациите за прекратяване на огъня в Украйна, съобщи ДПА. „Никоя друга държава няма толкова голямо влияние върху Русия, колкото Китай, и да
05.12.2025 20:28

Заповедта за арест на Путин ще остане в сила дори ако бъде гласувана обща амнистия, заявиха прокурори от МНС

Заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд (МНС), срещу руския президент Владимир Путин и петима други руски граждани, обвинени във военни престъпления в Украйна, ще останат в сила, дори ако по време на мирните преговори, водени от САЩ, бъде одобрена обща амнистия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на прокурори от МНС.
04.12.2025 06:44

Общото събрание на ООН призовава за връщането на отведените в Русия украински деца

Общото събрание на ООН призова снощи за незабавното и безусловно връщане на украинските деца, "принудително преместени" в Русия, което е чувствителен въпрос в преговорите за евентуално мирно споразумение между Киев и Москва, предадоха Франс прес и
08.11.2025 08:57

Самолетна повреда обърка пътуване на германския външен министър до Колумбия

Наложи се министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул спешно да промени организацията на пътуването си за Колумбия за среща между представители на ЕС и на страни от Латинска Америка заради повреда на предвидения за тази негова визита правителствен самолет, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение от снощи на германското външно министерство.
26.09.2025 10:38

Бербок призова за уважаване на основните принципи на Устава на ООН

Председателят на Общото събрание на ООН, бившата германска външна министърка Аналена Бербок призова за уважаване на основните принципи на Устава на ООН, предаде ДПА. Призивът беше отправен малко преди израелският премиер Бенямин Нетаняху да

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:40 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация