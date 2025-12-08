Якуб Пьотровски с първи гол за Удинезе след трансфера си от Лудогорец

Полският национал Якуб Пьотровски отбеляза първото си попадение с екипа на Удинезе, след като бе привлечен от Лудогорец. Това се случи при домакинското поражение с 1:2 срещу Дженоа в мач от 14-ия кръг на Серия А.

Руслан Малиновский откри резултата за гостите от Генуа в 34-ата минута от дузпа.

В 65-ата минута Модесто асастира към Якуб Пьоровски, който с плътен удар изравни за Удинезе. Бившият футболист на Лудогорец остана на терена до 86-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ловричич.

Дженоа стигна до победата в 83-ата минута чрез Нортън-Къфи. Англичанинът бе най-съобразителен при меле в наказателното поле на домакините.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А": Удинезе – Дженоа – 1:2 Пиза – Парма - 0:1 по-късно днес: Торино - Милан от събота: Сасуоло - Фиорентина - 3:1 Интер - Комо - 4:0 Верона - Аталанта - 3:1 в неделя: Кремонезе – Лече – 2:0 Каляри – Рома – 1:0 Лацио – Болоня – 1:1 Наполи - Ювентус - 2:1 Във временното класиране води Наполи с 31 точки, пред Интер с 30, Милан с 28, Рома с 27, Болоня с 25, Ювентус с 23 и други.