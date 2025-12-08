Подробно търсене

Якуб Пьотровски с първи гол за Удинезе след трансфера си от Лудогорец

Боян Денчев
Якуб Пьотровски с първи гол за Удинезе след трансфера си от Лудогорец
Якуб Пьотровски с първи гол за Удинезе след трансфера си от Лудогорец
снимка: АР, Luca Bruno
Удине,  
08.12.2025 20:57
 (БТА)

Полският национал Якуб Пьотровски отбеляза първото си попадение с екипа на Удинезе, след като бе привлечен от Лудогорец. Това се случи при домакинското поражение с 1:2 срещу Дженоа в мач от 14-ия кръг на Серия А.

Руслан Малиновский откри резултата за гостите от Генуа в 34-ата минута от дузпа.

В 65-ата минута Модесто асастира към Якуб Пьоровски, който с плътен удар изравни за Удинезе. Бившият футболист на Лудогорец остана на терена до 86-ата минута, когато отстъпи мястото си на Ловричич.

Дженоа стигна до победата в 83-ата минута чрез Нортън-Къфи. Англичанинът бе най-съобразителен при меле в наказателното поле на домакините. 

 

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А": 

Удинезе – Дженоа        – 1:2
Пиза – Парма            - 0:1

по-късно днес:
Торино - Милан

от събота:
Сасуоло - Фиорентина    - 3:1
Интер - Комо            - 4:0
Верона - Аталанта       - 3:1

в неделя:
Кремонезе – Лече        – 2:0
Каляри – Рома           – 1:0
Лацио – Болоня          – 1:1
Наполи - Ювентус        - 2:1

Във временното класиране води Наполи с 31 точки, пред Интер с 30, Милан с 28, Рома с 27, Болоня с 25, Ювентус с 23 и други.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:52 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация