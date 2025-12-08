Баскетболният Берое се раздели с американеца Дешон Пърсънс

Баскетболният Берое (Стара Загора) се раздели с Дешон Пърсънс, информираха от клуба на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Американецът изигра девет срещи със „зелено-белия“ екип в Националната баскетболна лига (НБЛ), в които регистрира средни показатели от 16.8 точки, 7.6 борби, 2.6 асистенции, 1.9 откраднати топки.

„БК Берое благодари на Дешон за съвместната работа и му пожелава успех в бъдеще“, добавиха от лагера на старозагорци.

По-рано днес тимът на Берое отстъпи при домакинството си на Балкан с 59:106 в среща от десетия кръг на НБЛ.