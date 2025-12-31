Попадението на Майкон срещу ЦСКА 1948 бе избрано за "Гол на годината" от феновете на Левски

Феновете на Левски избраха попадението на Майкон срещу ЦСКА 1948 "Гол на 2025 година".

В анкетата на официалния сайт на клуба "сините" привърженици имаха възможност да гласуват за десет различни гола. Най-голям вот събра изпълнението на бразилския защитник, който се разписа с пета от нищожен ъгъл в мача от седмия кръг на Първа лига този сезон, игран на 31 август на стадион "Георги Аспарухов". Това отиграване събра 38,28 процента от гласовете на запалянковците.

На второ място остана ефектната странична ножица на Марин Петков срещу Спартак Варна от четвъртия кръг на настоящия сезон в Първа лига с 32,19 процента. На трето място е голът на Мазир Сула срещу Септември от 17-ия кръг на сезон 2025/2026 със 7,27 процента от вота.