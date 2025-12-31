Подробно търсене

Нека 2026 г. бъде мирна и благословена, пожела областният управител на Бургас Владимир Крумов

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Нека 2026 г. бъде мирна и благословена, пожела областният управител на Бургас Владимир Крумов
Нека 2026 г. бъде мирна и благословена, пожела областният управител на Бургас Владимир Крумов
Областният управител на Бургас Владимир Крумов (на снимката) Снимка: Христо Стефанов/БТА, Архив
Бургас ,  
31.12.2025 16:03
 (БТА)

Областният управител на Бургас Владимир Крумов отправи новогодишно обръщение към гражданите чрез официалната страница на областната администрация във Фейсбук.

В посланието си той подчерта предизвикателствата и успехите през изминалата 2025 година, като изрази благодарност към професионалистите и доброволците, които са работили на терен в моменти на изпитание. „Тяхната отдаденост заслужава уважение и благодарност", заявява Крумов.

„Област Бургас показа силата на това да сме заедно. Видяхме съпричастност, много добрина и огромна енергия, които ни водеха напред и ни даваха сили да се справяме и да създаваме", добавя областният управител.

В обръщението си към гражданите Крумов пожелава здраве, мир и повече време за близките, както и увереност да следват мечтите си. Той призовава за повече обществена енергия, която се ражда чрез сътрудничество, открит диалог и взаимопомощ.

„Нека 2026 година донесе много поводи за гордост и да бъде повод за развитие, разумни решения и съвместна работа, така че област Бургас да бъде още по-добро място за живот и бъдеще", посочва Владимир Крумов.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:10 на 31.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация