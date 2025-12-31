Нека 2026 г. бъде мирна и благословена, пожела областният управител на Бургас Владимир Крумов

Областният управител на Бургас Владимир Крумов отправи новогодишно обръщение към гражданите чрез официалната страница на областната администрация във Фейсбук.

В посланието си той подчерта предизвикателствата и успехите през изминалата 2025 година, като изрази благодарност към професионалистите и доброволците, които са работили на терен в моменти на изпитание. „Тяхната отдаденост заслужава уважение и благодарност", заявява Крумов.

„Област Бургас показа силата на това да сме заедно. Видяхме съпричастност, много добрина и огромна енергия, които ни водеха напред и ни даваха сили да се справяме и да създаваме", добавя областният управител.

В обръщението си към гражданите Крумов пожелава здраве, мир и повече време за близките, както и увереност да следват мечтите си. Той призовава за повече обществена енергия, която се ражда чрез сътрудничество, открит диалог и взаимопомощ.

„Нека 2026 година донесе много поводи за гордост и да бъде повод за развитие, разумни решения и съвместна работа, така че област Бургас да бъде още по-добро място за живот и бъдеще", посочва Владимир Крумов.