„Аватар 3" реализира приходи от 2,4 млн. лева за десет дни в киносалоните у нас

Третата част от сагата „Аватар: Огън и пепел" на Джеймс Камерън, която излезе преди 10 дни, продължава да е най-гледаният филм у нас, сочат обобщените данни от киносалоните в последният уикенд на 2025 г.

Продукцията са проследили общо 147 177 зрители, а приходите от билетите им възлизат на 2 424 706 лева.

На втора позиция продължава да е „Зоотрополис 2", който отбелязва вече пета седмица по екраните у нас. Завръщането на квартала на влечугите в животинския град са гледали вече 167 151 зрители, а приходите са 2 313 946 лева.

Трети е българският "Почивката 2", който е от месец по екраните. Започващата от планиран ергенски запой бъркотия, стигнала до морския бряг, е гледана вече от 125 110 зрители и има 1 623 199 лева приходи.

Четвърто място е за първата премиера от миналия петък - анимацията „Спондж Боб: Търсят се квадратни гащи" - четвърти по ред от филмите за анимационния герой за големия екран. Свежият откъм шеги сюжет, съчетан с жизнерадостни музикални реплики, е изгледан от 14 084 зрители и има 184 304 лева от билетите им.

На пета позиция е българският "Един грам живот", който доближава втория месец сред най-гледаните заглавия у нас. Историята за взаимоотношенията между наркозависими младежи и техните семейства е със 132 575 зрители, а приходите са 1 659 396 лева.

Шеста в топ 10 е втората премиера от миналия уикенд - "Анаконда". Това е шестата част от поредицата, както и рестарт на филма от 1997 година. Как група приятели от детство се опитват да направят римейк на филма от 1997 година, само и само да бъдат нападнати от гигантска анаконда, са разбрали 6582 зрители, а приходите възлизат на 96 873 лева.

На седма позиция е норвежкият "Коледният лов на мишката". Разразилата се "война" между обичайните обитатели на къща - мишките и пришълците, и хора, които са дошли да празнуват Коледа, е трета седмица по екраните, като има 16 166 зрители и 198 659 лева приходи.

Осми по ред е "Нощна смяна във "Фреди" 2", излязъл преди месец у нас. Случващото се година по-късно след свръхестествения кошмар в пицарията на Фреди Фазбер са проследили 43 550 зрители, а приходите възлизат на 583 614 лева.

Девето място е за "Зрителна измама 3", който е вече втори месец по кината. Новата порция от въздавана социална справедливост от четиримата конници и младите им последователи е гледана от 59 688 зрители, а приходите от билети са 844 152 лева.

На десета позиция е драмата "Нюрнберг". Първите седмици на историческия военен трибунал през очите на психиатъра на задържаните нацисти са гледали 21 938 зрители, а приходите за месец и половина в кината са 309 052 лева.

Извън първите 10 най-гледани филми е третата премиера от миналия последен уикенд на 2025 година. "Song Sung Blue", базиран на едноименния документален филм от 2008 година за групата Lightning & Thunder, е гледан от 207 зрители и има 2918 лева приходи.

През миналия уикенд на кино са били общо 108 881 зрители, а като половината са гледали "Аватар 3". Миналата година по същото време пред големия екран са били 102 723 души.