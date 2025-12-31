Протестите в Иран целят "да придвижат историята напред", заяви режисьорът Джафар Панахи

site.btaПротестите в Иран целят "да придвижат историята напред", заяви режисьорът Джафар Панахи
Протестите, които разтърсват Иран през последните дни, целят "да придвижат историята напред", заяви иранският режисьор Джафар Панахи, носител на "Златна палма" от последния филмов фестивал в Кан, цитиран от Франс прес.
"Общата болка се превърна във вик по улиците. От четири дни насам хората са на крак, не за да се оплакват, а за да поискат промяна", написа той в Инстаграм по повод протестите срещу високите цени, започнати от търговците в столицата Техеран. Вчера към тях се присъединиха и студентите.
"Тази революция е воля, която е решила да продължи, да върви напред и да придвижи историята напред", добавя режисьорът, който е противник на иранското правителство, отбелязва Франс прес. "Когато няма какво повече да губиш, страхът изчезва. Гласовете се обединяват, мълчанието се разчупва и връщането назад е невъзможно".
Спонтанни протести срещу хиперинфлацията и икономическата стагнация започнаха в неделя на най-големия пазар за мобилни телефони в Техеран, след което се разраснаха. Вчера, на третия ден от това движение, студентски протести избухнаха в поне десет университета в столицата и в няколко ирански града, съобщиха информационните агенции ИРНА и ИЛНА.
Днес беше нападната и правителствена сграда в град Фаса, разположен в южната част на страната, отбелязва АФП, като цитира началника на местната съдебна власт Хамед Остовар. Той не съобщи за връзка с протестите.
Иранските медии не информират за нови протести, но училища, банки и държавни учреждения бяха затворени по решение на властите в почти цялата страна поради студа и с цел икономия на енергия.
Това движение срещу високите цени на този етап не може да се сравни с големите протести, които разтърсиха Иран в края на 2022 г. след смъртта в ареста на Махса Амини, отбелязва АФП. Нейната смърт, след задържането й за предполагаемо неправилно носене на воал в нарушение на строгия дрескод, действащ в Иран, предизвика вълна от гняв. Тогава загинаха стотици хора, сред които десетки членове на силите за сигурност, припомня АФП.
