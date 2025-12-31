Подробно търсене

Протестите в Иран целят "да придвижат историята напред", заяви режисьорът Джафар Панахи

Асен Георгиев
Джафар Панахи в дома си в Техеран. Снимка: Courtesy of family of Jafar Panahi via AP.
Техеран,  
31.12.2025 15:49
 (БТА)
Протестите, които разтърсват Иран през последните дни, целят "да придвижат историята напред", заяви иранският режисьор Джафар Панахи, носител на "Златна палма" от последния филмов фестивал в Кан, цитиран от Франс прес.

"Общата болка се превърна във вик по улиците. От четири дни насам хората са на крак, не за да се оплакват, а за да поискат промяна", написа той в Инстаграм по повод протестите срещу високите цени, започнати от търговците в столицата Техеран. Вчера към тях се присъединиха и студентите.

"Тази революция е воля, която е решила да продължи, да върви напред и да придвижи историята напред", добавя режисьорът, който е противник на иранското правителство, отбелязва Франс прес. "Когато няма какво повече да губиш, страхът изчезва. Гласовете се обединяват, мълчанието се разчупва и връщането назад е невъзможно".

Спонтанни протести срещу хиперинфлацията и икономическата стагнация започнаха в неделя на най-големия пазар за мобилни телефони в Техеран, след което се разраснаха. Вчера, на третия ден от това движение, студентски протести избухнаха в поне десет университета в столицата и в няколко ирански града, съобщиха информационните агенции ИРНА и ИЛНА.

Днес беше нападната и правителствена сграда в град Фаса, разположен в южната част на страната, отбелязва АФП, като цитира началника на местната съдебна власт Хамед Остовар. Той не съобщи за връзка с протестите.

Иранските медии не информират за нови протести, но училища, банки и държавни учреждения бяха затворени по решение на властите в почти цялата страна поради студа и с цел икономия на енергия.

Това движение срещу високите цени на този етап не може да се сравни с големите протести, които разтърсиха Иран в края на 2022 г. след смъртта в ареста на Махса Амини, отбелязва АФП. Нейната смърт, след задържането й за предполагаемо неправилно носене на воал в нарушение на строгия дрескод, действащ в Иран, предизвика вълна от гняв. Тогава загинаха стотици хора, сред които десетки членове на силите за сигурност, припомня АФП.

