Иранският президент призова за солидарност, вместо за протести

Иранският президент Масуд Пезешкиан призова населението да прояви солидарност, вместо да организира протести в настоящата критична ситуация, предаде ДПА.

"Намираме се в ситуация, в която, наред с натиска от чуждестранни врагове, за съжаление има и [протестни] действия в страната", заяви Пезешкиан, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА.

В такава криза е от решаващо значение да се укрепи солидарността, за да се преодолеят съществуващите проблеми, добави президентът.

Малко след началото на протестите Пезешкиан обеща в кратко съобщение икономически реформи и заяви готовност за диалог. Това обаче не намери отзвук сред демонстрантите. За тях президентът и неговата политика са основната причина за настоящата икономическа криза в страната, която е богата на нефт и газ.

Иран приписва протестите от последните четири дни на "чуждестранна конспирация", целяща да тласне страната към безредици и нестабилност. В центъра на тези конспиративни теории е преди всичко отдавнашният противник на Иран – Израел. Израелската разузнавателна служба Мосад и бившият министър-председател Нафтали Бенет досега открито подкрепяха демонстрантите.

За четвърти пореден ден в столицата Техеран и други градове отново избухнаха протести срещу ислямския режим. Според съобщенията има насилие и сблъсъци с полицията и силите за сигурност. Четирима студенти бяха арестувани в Техеранския университет.

Социалните медии съобщават за смъртен случай в южната провинция Фарс, но информацията все още не може да бъде потвърдена.

Поводът за протестите в неделя беше внезапното покачване на валутните курсове, което доведе националната валута, риала, до рекордно ниско ниво и парализира търговията в бизнес районите на Техеран.

Първоначално икономически мотивираните протести бързо придобиха политически измерения – с лозунги срещу ислямската система като: „Смърт на диктатора“.

В същото време иранският външен министър Абас Арагчи призова днес за международно осъждане на военните заплахи на американския президент Доналд Тръмп срещу Ислямската република.

"Заплашването с употреба на сила срещу други държави е явно нарушение на Устава на ООН и трябва да бъде осъдено", подчерта той.

В писмо до своите колеги, публикувано от информационната агенция ИСНА, Арагчи определя заплахите на Тръмп като "доказателство за злонамереност". Вашингтон трябва да поеме отговорност за последствията от такива заплахи, подчерта иранският външен министър.