Иранският президент призова за солидарност, вместо за протести

Асен Георгиев
Протест в центъра на Техеран, 29 декември. Снимка: Fars News Agency via AP.
Техеран,  
31.12.2025 17:00
Иранският президент Масуд Пезешкиан призова населението да прояви солидарност, вместо да организира протести в настоящата критична ситуация, предаде ДПА.

"Намираме се в ситуация, в която, наред с натиска от чуждестранни врагове, за съжаление има и [протестни] действия в страната", заяви Пезешкиан, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА.

В такава криза е от решаващо значение да се укрепи солидарността, за да се преодолеят съществуващите проблеми, добави президентът.

Малко след началото на протестите Пезешкиан обеща в кратко съобщение икономически реформи и заяви готовност за диалог. Това обаче не намери отзвук сред демонстрантите. За тях президентът и неговата политика са основната причина за настоящата икономическа криза в страната, която е богата на нефт и газ.

Иран приписва протестите от последните четири дни на "чуждестранна конспирация", целяща да тласне страната към безредици и нестабилност. В центъра на тези конспиративни теории е преди всичко отдавнашният противник на Иран – Израел. Израелската разузнавателна служба Мосад и бившият министър-председател Нафтали Бенет досега открито подкрепяха демонстрантите.

За четвърти пореден ден в столицата Техеран и други градове отново избухнаха протести срещу ислямския режим. Според съобщенията има насилие и сблъсъци с полицията и силите за сигурност. Четирима студенти бяха арестувани в Техеранския университет. 

Социалните медии съобщават за смъртен случай в южната провинция Фарс, но информацията все още не може да бъде потвърдена.
Поводът за протестите в неделя беше внезапното покачване на валутните курсове, което доведе националната валута, риала, до рекордно ниско ниво и парализира търговията в бизнес районите на Техеран.

Първоначално икономически мотивираните протести бързо придобиха политически измерения – с лозунги срещу ислямската система като: „Смърт на диктатора“.

В същото време иранският външен министър Абас Арагчи призова днес за международно осъждане на военните заплахи на американския президент Доналд Тръмп срещу Ислямската република. 

"Заплашването с употреба на сила срещу други държави е явно нарушение на Устава на ООН и трябва да бъде осъдено", подчерта той. 

В писмо до своите колеги, публикувано от информационната агенция ИСНА, Арагчи определя заплахите на Тръмп като "доказателство за злонамереност". Вашингтон трябва да поеме отговорност за последствията от такива заплахи, подчерта иранският външен министър.

31.12.2025 15:49

Протестите в Иран целят "да придвижат историята напред", заяви режисьорът Джафар Панахи

Протестите, които разтърсват Иран през последните дни, целят "да придвижат историята напред", заяви иранският режисьор Джафар Панахи, носител на "Златна палма" от последния филмов фестивал в Кан, предаде Франс прес.
31.12.2025 12:23

Първи арести бяха извършени на протестите в Иран

Първи арести бяха извършени по време на протестите в иранската столица Техеран и други градове в Ислямската република, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии. Четирима студенти са били арестувани в Техеранския университет, съобщи ежедневникът

