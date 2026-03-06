Подробно търсене

Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния нападател Кори Пери

Георги Крумов
Кори Пери (на преден план) / снимка: AP Photo/Rebecca Blackwell
Тампа Бей,  
06.03.2026 22:07
 (БТА)

Отборът на Тампа Бей Лайтнинг привлече 40-годишния нападател Кори Пери от състава на Лос Анджелис Кингс в последния ден от трансферния прозорец в Националната хокейна лига.

"Светкавиците" изпращат в замяна избор във втория кръг на драфта тази година.

Пери има 11 гола и 17 асистенции в 50 мача този сезон. 

През 2011 година той получи трофея "Харт", който се връчва на най-полезния играч в НХЛ. За нападателя това ще бъде втори престой в редиците на Тампа Бей, където игра между 2021 и 2023 година.

В кариерата си Кори Пери има общо 963 точки (459 гола и 504 асистенции) в 1442 мача. Той е печелил и купа "Стенли" със състава на Анахайм Дъкс през 2007 година.

/ГК/

