Лекари определят като "важно събитие" първата дистанционна роботизирана операция във Великобритания

Първата дистанционна роботизирана операция във Великобритания беше определена от лекари като "важно събитие", предаде Пи Ей мидия/ДПА.

По време на процедурата хирург в Лондон е оперирал пациент с рак на простатата, който се е намирал на около 2400 километра разстояние в Гибралтар.

Новаторската операция е преминала "изключително добре", като пациентът Пол Бъкстън съобщава, че само няколко дни след нея вече се е чувствал "фантастично".

Бъкстън, който е родом от Великобритания, но се е преместил в Гибралтар преди 40 години, казва още, че да се подложи на операцията за него е било "лесно решение".

Мъжът на 62 години споделя още, че е щастлив да бъде "опитно зайче" и че операцията е превърнала Гибралтар в "Шампион на Шампионската лига" по отношение на достъпа до хирургични процедури.

Операцията е извършена от водещия уролог и специалист по роботизирана хирургия професор Прокар Дасгупта. По думите му процедурата е протекла по план със закъснение от само 0,06 секунди между хирургичния инструмент в Лондон и робота в Гибралтар.

Дасгупта казва още, че "сякаш е бил там", докато е оперирал пациента. Той допълва, че процедурата - първата дистанционна телехирургия във Великобритания, е "важно събитие".

След като е диагностициран с рак на простатата след Коледа, Бъкстън очаква да бъде включен в списъка с чакащи на британската Национална здравна служба (NHS) и да пътува до Англия за лечение. Когато обаче му се предоставя възможност да стане първият пациент, който да получи лечението дистанционно, той решава да се възползва от шанса.

"За мен беше привилегия да бъда част от медицинската история", казва Пол Бъкстън.

За операцията е използван робот с 3D HD камера с четири ръце, обяснява професор Прокар Дасгупта.

Екип на място в Гибралтар е бил в готовност да поеме контрола като предпазна мярка в случай, че връзката прекъсне.

Лондонската клиника, в която работи хирургът, и здравната служба на Гибралтар са си сътрудничили по проекта, а за операцията е използвана роботизираната система Toumai, произведена от Microport.

Пол Бъкстън е първият от двата тестови случая. Мъжът е опериран на 11 февруари.

Първата "официална" операция е направена на 4 март. Тогава Дасгупта извършва друга простатектомия - хирургично отстраняване на простатата, на 52-годишен мъж, чието име не се споменава, който също се намира в Гибралтар.

След нея хирургът казва, че това е "исторически момент".

Дасгупта ще извърши операцията отново на 14 март, като този път тя ще бъде предавана на живо пред водещи хирурзи уролози от цял свят по време на конгреса на Европейската асоциация по урология.