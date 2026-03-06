Подробно търсене

АКП: Камбоджа е изнесла смлян ориз на стойност 143 милиона щатски долара през първите два месеца на 2026 г.

Александър Евстатиев
Снимка: АКП
Пномпен,  
06.03.2026 23:23
 (БТА)

Камбоджа е изнесла 247 822 тона смлян ориз през първите два месеца на 2026 г., реализирайки приходи от 142,87 милиона щатски долара, показва доклад, публикуван от Камбоджанската федерация за производство на ориз (CRF), предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Оризът е изнесен от 55 компании в 51 държави по целия свят.

Страната е изнесла 64 134 тона смлян ориз на стойност 46,22 милиона щатски долара за европейски страни, 51 384 тона на стойност 36,31 милиона щатски долара за Китай и 112 142 тона на стойност 41,89 милиона щатски долара за пет страни членки на АСЕАН.

Допълнителни 20 162 тона на стойност 18,45 милиона щатски долара са били изпратени до 16 други пазара, включително страни в Африка и Близкия изток.

Ароматният ориз остава доминиращият износен сорт, представлявайки 59,16% от общия износ на смлян ориз, следван от натрошен ориз от всички видове с 27,68%.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и АКП)

/АГ/

