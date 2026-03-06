Експлозия разтърси иракския град Ербил

Подробно търсене

Асен Георгиев
Улица в Ербил, 21 март 2023 г. Снимка: АП/Hawre Khalid, Metrography.
Ербил,  
06.03.2026 22:58
Силна експлозия разтърси Ербил, столицата на автономната област Иракски Кюрдистан, предаде Франс прес, като се позовава на свой журналист, намиращ се на място.

Над хотел в града се издига стълб от дим, според същия източник.

Според източник на Ройтерс хотелът е бил ударен с дрон.

Малко по-рано посолството на САЩ в Багдад предупреди, че бойци, свързани с Иран, могат да атакуват посещавани от чужденци хотели в Иракски Кюрдистан.

