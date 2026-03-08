Доклад в Албания представи данни за случаите на фемицид през 2024 г.

Обсерваторията за фемицид към офиса на омбудсмана в Албания представи данни за случаите на насилие срещу жени и момичета през 2024 г. Презентацията беше направена от комисар Вилма Шурди, предаде агенция АТА.

Убийството на жена, поради факта, че е жена, се нарича фемицид. За разлика от полово неутралния термин убийство, „фемицид“ съдържа в себе си връзката между половата дискриминация и фаталното насилие над жени.

За първи път в доклада, в допълнение към убийствата и случаите на убийства на жени, мониторингът за 2024 г. е разширен, за да включи опити за убийства, умишлени тежки телесни повреди и случаи, довели до самоубийство.

Според данните, представени в доклада на Обсерваторията, през последните четири години в Албания са убити общо 37 жени и момичета, от които 27 случая, или приблизително 73 процента, са квалифицирани като фемицид.

Докладът допълнително подчертава липсата на активни защитни мерки за жертвите.

„Въпреки че пет от жертвите са потърсили помощ от полицията преди престъплението, никоя от тях не е била под активни защитни мерки по време на инцидента“, се посочва в доклада.

По отношение на липсата на механизми „анализът подчертава пропуските в ранното идентифициране на риска и липсата на координация между полицията, прокуратурата и социалните служби“.

Близо 56 процента от случаите са регистрирани в селските райони, което подчертава необходимостта от засилено внимание в тези общности, се посочва в цитирания доклад. В него се отбелязва също, че жертвите са били майки на общо 33 деца, девет от които непълнолетни.