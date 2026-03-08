Подробно търсене

Ювентус победи като домакин Пиза, Росен Божинов не влезе в игра за гостите

Боян Денчев
снимка: АР, Tano Pecoraro
Торино,  
08.03.2026 10:31
 (БТА) 
Първенство на Италия по футбол, срещи от 28-ия кръг на Серия А:

Каляри – Комо       - 1:2
Аталанта – Удинезе  - 2:2
Ювентус – Пиза      – 4:0

днес:
Лече - Кремонезе
Болоня – Верона
Фиорентина – Парма
Дженоа – Рома
Милан – Интер

понеделник: 
Лацио - Сасуоло

от петък:
Наполи – Торино – 2:1

В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 57, Наполи с 56, Рома и Комо с по 51, Ювентус с 50, Аталанта с 46 и други.

/БД/

