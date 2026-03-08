Ювентус победи като домакин Пиза, Росен Божинов не влезе в игра за гостите

Първенство на Италия по футбол, срещи от 28-ия кръг на Серия А: Каляри – Комо - 1:2 Аталанта – Удинезе - 2:2 Ювентус – Пиза – 4:0 днес: Лече - Кремонезе Болоня – Верона Фиорентина – Парма Дженоа – Рома Милан – Интер понеделник: Лацио - Сасуоло от петък: Наполи – Торино – 2:1 В класирането води Интер с 67 точки, следван от Милан с 57, Наполи с 56, Рома и Комо с по 51, Ювентус с 50, Аталанта с 46 и други.