Няма основания България да бъде разглеждана като цел във връзка с напрежението около Иран, каза лидерът на „Възраждане“

Няма основания България да бъде разглеждана като цел във връзка с напрежението в Близкия изток, след като иранското посолство е посочило, че страната ни не е мишена. Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по Българската национална телевизия.

Костадинов изрази критика към правителството заради информацията около присъствието на американски самолети на летището в София. По думите му обществото е било подведено с твърдения, че става дума за учения, докато според него самолетите участват във военни действия срещу Иран. Костадинов каза, че използването на гражданско летище за подобни цели е безпрецедентно и предложи, ако има необходимост от разполагане на военни самолети, те да бъдат преместени на военни летища в страната.

Според него членството на България в НАТО не означава автоматично участие в операции, предприети едностранно от отделни държави от Алианса. Костадинов каза, че НАТО е отбранителен съюз и не бива страната да предоставя територията си за военни действия, които не са свързани с колективната отбрана.

По повод идеята България да се присъедини към т.нар. ядрен чадър на Франция, Костадин Костадинов каза, че подобна инициатива няма практическа стойност и определи предложението като политически ход на френския президент във вътрешнополитически контекст.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и конфликта в Близкия изток, като изрази мнение, че войната може да продължи дълго и че евентуална промяна на управлението в Иран няма да бъде лесно постижима. Той посочи, че страната има значително население и силна вътрешна мобилизация около религиозното ръководство.

Костадинов предупреди и за възможни проблеми с доставките на горива и заяви, че най-логичното решение за България е възобновяване на вноса на руски петрол, който според него би довел до по-ниски цени на горивата и на енергийните ресурси. Той се обяви и против либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители, като посочи, че подобна мярка може да доведе до значително увеличение на цените и до по-голяма енергийна бедност.

В края на разговора Костадинов коментира и социологически проучвания, според които подкрепата за „Възраждане“ намалява. Той заяви, че те не отразяват реалната обществена подкрепа за партията и формацията има значително по-висока електорална подкрепа.