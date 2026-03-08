Християн Петров влезе от скамейката при успех на Хееренвеен

Българският национал Християн Петров влезе от резервната скамейка и игра малко повече от четвърт час при победата на Хееренвеен с 2:1 като гост над Екселсиор в срещата от 26-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Бившият футболист на ЦСКА и съотборниците му се изкачиха на 8-ото място във временното класиране.

Петров влезе в игра в 75-ата минута на мача, когато замени Василиос Загаритис. Българинът получи жълт картон три минути по-късно и вече има три официални предупреждения от началото на сезона.

Хееренвеен поведоха в резултата с гол на Лук Брауерс в 38-ата минута, а Йорис ван Овърийм покачи след почивката в 67-ата минута. Ноа Науйокс от дузпа в 74-ата минута върна един гол за Екселсиор.