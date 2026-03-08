Подробно търсене

Християн Петров влезе от скамейката при успех на Хееренвеен

Боян Денчев
Християн Петров влезе от скамейката при успех на Хееренвеен
Християн Петров влезе от скамейката при успех на Хееренвеен
снимка: БТА
Ротердам,  
08.03.2026 10:26
 (БТА)

Българският национал Християн Петров влезе от резервната скамейка и игра малко повече от четвърт час при победата на Хееренвеен с 2:1 като гост над  Екселсиор в срещата от 26-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Бившият футболист на ЦСКА и съотборниците му се изкачиха на 8-ото място във временното класиране.

Петров влезе в игра в 75-ата минута на мача, когато замени Василиос Загаритис. Българинът получи жълт картон три минути по-късно и вече има три официални предупреждения от началото на сезона.

Хееренвеен поведоха в резултата с гол на Лук Брауерс в 38-ата минута, а Йорис ван Овърийм покачи след почивката в 67-ата минута. Ноа Науйокс от дузпа в 74-ата минута върна един гол за Екселсиор.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:28 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация