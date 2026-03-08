Заради ремонт са възможни смущения в електрозахранването в части от общините Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Червен бряг на 9 март

Възможни са смущения в електрозахранването в населени места в общините Луковит, Плевен, Долни Дъбник и Червен бряг утре заради ремонтни дейности по въздушен електропровод 110 кV „Лавров“, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО). Това сочи информация на сайта на „Електроразпределителни мрежи (ЕРМ) Запад“.

Прекъсвания на електрозахранването може да има в часовия интервал между 9:00 и 16:00 ч. в луковитското село Бежаново, плевенското село Ясен, селата Горни Дъбник, Крушовица и Садовец в община Долни Дъбник, както и в селата Радомирци, Ракита и Телиш, община Червен бряг.

„ЕРМ Запад“, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите в съоръжението на ЕСО, посочват от дружеството. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на тока.

От „ЕРМ Запад“ информират още, че предприемат всички мерки да сведат до минимум неудобствата за потребителите и че са в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена в секция „Прекъсвания“ на сайта на „ЕРМ Запад“.

БТА припомня, че през февруари също имаше ремонтни дейности по въздушен електропровод 110 кV „Лавров“.