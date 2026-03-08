Социалните програми не трябва да се използват като инструмент за влияние върху избирателната активност, каза Хасан Адемов

Социалните програми не трябва да се използват като инструмент за влияние върху избирателната активност. Това каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по Българската национална телевизия.

Адемов каза, че основна задача на служебния кабинет е провеждането на честни и прозрачни избори, които да възстановят доверието на гражданите в изборния процес и институциите. Според него социалната политика не трябва да се използва за политическо влияние, включително чрез практики като т.нар. глас срещу хляб.

Служебният министър отбеляза, че програмите за социална подкрепа – като „Топъл обяд“, личен асистент, домашен помощник и програмите за заетост са предназначени за всички български граждани независимо от тяхната политическа принадлежност. По думите му Министерството на труда и социалната политика ще прилага политика на нулева толерантност към злоупотреби със социални инструменти.

Адемов съобщи, че ръководството на министерството обикаля всички планови региони на страната, за да разговаря със служителите в системата и да разясни правилата за недопускане на политическо влияние върху социалните услуги. Той каза, че в системата на ведомството работят над осем хиляди служители в цялата страна.

Служебният социален министър заяви, че при установяване на сериозни нарушения или колаборация между местната власт и социалните служби ще бъдат предприемани строги мерки. „Трябва да сложим край на грозното явление купуване на гласове чрез инструментите на социалната политика“, каза Адемов.

По отношение на социалните плащания той увери, че те са гарантирани дори при липса на приет държавен бюджет. Адемов каза, че от 1 юли пенсиите ще бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило със 7,8%. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще достигне 347 евро, а средната пенсия се очаква да нарасне до около 556 евро.

Служебният министър допълни, че минималната работна заплата се увеличава с 12,6%, а линията на бедност ще достигне 390 евро. Адемов съобщи също, че 531 хил. домакинства ще получат хранителна помощ по европейска програма. По думите му става въпрос за пакети с основни хранителни продукти, които ще бъдат предоставени на хора в крайна бедност.

По темата за евентуални великденски добавки за пенсионерите служебният министър каза, че са подготвени няколко варианта, но окончателното решение предстои да бъде взето след анализ на състоянието на публичните финанси от Министерството на финансите.

В интервюто Адемов коментира и предложените промени в допълнителното пенсионно осигуряване, свързани с т.нар. мултифондова система. Според него тя ще даде възможност на осигурените сами да избират инвестиционния профил на средствата си според възрастта и готовността им да поемат риск. Служебният социален министър подчерта, че българският пенсионен модел се основава на взаимното допълване на различните стълбове на осигуряването, а не на противопоставянето им. Според Адемов за по-доброто функциониране на системата е необходима и по-висока финансова грамотност сред гражданите.

Той каза още, че пенсионната система е изправена пред сериозни предизвикателства и изисква бъдещи реформи, но допълни, че подобни решения трябва да се обсъждат широко в обществото, тъй като включват и непопулярни мерки. Адемов съобщи, че се подготвя пътна карта за надграждане на пенсионния модел, която ще бъде представена на следващото редовно правителство.