АНА-МПА: Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в гръцката област Теспротия

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано в 5:32 ч. тази сутрин местно време (също и българско) в гръцката област Теспротия, която граничи с Албания, предаде гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Агенцията се позова на информация на Геоложкия институт към Националната обсерватория на Атина, подаващ данни от името на четирите организации в Единната национална сеизмологична мрежа.

Епицентърът на земетресението е на 12 километра източно от Лептокария, в Теспротия, а дълбочината му се оценява на около 13 километра.

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови, уточнява АНА-МПА.