Подробно търсене

АНА-МПА: Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в гръцката област Теспротия

Иво Тасев
АНА-МПА: Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в гръцката област Теспротия
АНА-МПА: Земетресение с магнитуд 5,3 бе регистрирано в гръцката област Теспротия
Снимка: БТА
Атина,  
08.03.2026 06:10
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано в 5:32 ч. тази сутрин местно време (също и българско) в гръцката област Теспротия, която граничи с Албания, предаде гръцката новинарска агенция АНА-МПА.

Агенцията се позова на информация на Геоложкия институт към Националната обсерватория на Атина, подаващ данни от името на четирите организации в Единната национална сеизмологична мрежа.

Епицентърът на земетресението е на 12 километра източно от Лептокария, в Теспротия, а дълбочината му се оценява на около 13 километра.

Трусът е бил усетен в няколко района на Епир и Тесалия, както и на Йонийските острови, уточнява АНА-МПА.

/ИТ/

Свързани новини

09.02.2026 11:24

Земетресение с магнитуд 3,9 е регистрирано в граничния район между Гърция и България

Земетресение с магнитуд 3,9 е регистрирано в граничния район между Гърция и България, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките.Трусът е регистриран от института в 9:08 ч., епицентърът е в района на село Зърнево (Κάτω Νευροκόπι), Република Гърция. Земетресението е локализирано на около 28 км от Драма, на 30 км от Гоце Делчев, на 50 км от Петрич и на приблизително 160 км от град София.Към момента има данни, че трусът е усетен в района на Гоце Делчев и в околните населени места. Няма информация за нанесени материални щети или
20.01.2026 10:57

Земетресение с магнитуд 4 е регистрирано тази сутрин южно от гръцкия полуостров Пелопонес

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано в 08:38 ч. местно и българско време тази сутрин във водите на Средиземно море южно от гръцкия полуостров Пелопонес, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:28 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация